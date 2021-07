Alejandra Dip





SINCRONARIO DE 13 LUNAS Año Tormenta 2. Tormenta Lunar azul. La Serpiente energía roja, muy transformadora, nos pide adaptabilidad, cambio de piel, ir mutando para poder salir airosos del medio donde vivimos. Energía de supervivencia. DÍA 347 DEL AÑO TORMENTA 2. DÍA 11 - KALI - DÍA DE LA LUNA CÓSMICA, LUNA 13, DE LA TORTUGA QUE VA DESDE EL 27/6 AL 24/7. 4TO DÍA DE LA SEMANA BLANCA DE REFINAR. KIN 205 SERPIENTE 10 guiada por el CAMINANTE DEL CIELO. Esta Energía que representa la fuerza vital nos impulsa a aprender a andar con menos equipaje. Día para descargar las mochilas y entender que lo material es necesario para vivir en este mundo 3D, pero mucha carga pesa y no deja avanzar. Poner lo importante solo en la materia nos va a hacer recursar y quedar detenidos en el juego de la vida por otro turno. Aunque en este año Tormenta 2 hubo mucha crisis mundial y la economía sobre todo en Argentina se vio muy muy perjudicada. El Tono 10, es la acción, el concretar, es el Tono también del trabajo, adaptarse en lo laboral para poder sobrellevar mejor los tiempos que corren. El 10 es una llave muy poderosa para abrir los caminos de la sanación soltando lo que no nos lleva a buen puerto. No nos detengamos hoy en cosas banales, encapricharse con querer sostener lo insostenible lleva mucho desgaste energético. La Serpiente es una Energía que nos lleva a morir y renacer permanentemente. Es Energía Kundalini, Energía sexual. Hoy la sensualidad está flotando en el aire. Carisma a flor de piel. Excelente día para hacer un negocio, vender, hacer selección de personal, capacitarse, para operaciones financieras, para armar y coordinar grupos, pero no nos quedemos solo en eso, también muy bueno para destrabar tabúes sexuales, y dejar correr está energía libre, evitando que desborde, ni bloqueados ni exacerbados. Buen fluir sexual, fortalecer la seguridad física, abrir la mente, y aprovechar para subir el sistema de defensas es la clave para pasar bien la energía de hoy. Muy buen día para vender algo. Aprovecha el día. ¡No enrosques ni te dejes enroscar! ¡CARPE DIEM!



Calendario Maya:

Serpiente 10 - Energía del 07/07/2021 - Trecena del Guerrero

Por Alejandra Dip

