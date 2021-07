Efemérides del día de la fecha, 7 de Julio

P U B L I C



DÍA DE LA CONSERVACIÓN DEL SUELO Instituido mediante el Decreto Nº 1574 en el año 1963, en este día se conmemora el fallecimiento de Hugh Hammond Bennett, científico pionero en el campo de la conservación del suelo, a la vez que se concientiza acerca de la importancia del cuidado y la conservación del suelo: "Como fuente de alimentos para toda la humanidad debe ser objeto de la consideración inteligente y permanente que merece una riqueza tan indispensable". Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el suelo es un recurso vivo que alberga a más del 25% de la biodiversidad del planeta; asimismo, estima que aproximadamente el 90% de los organismos viven o pasan parte de su vida en los suelos. En tiempos en los que el suelo era considerado un recurso inagotable, Hugh Hammond Bennett probó que eso era incorrecto. En ese entonces, Estados Unidos atravesaba las consecuencias de la Gran Depresión y padecía las tormentas de polvo; las mismas se originaron por las malas prácticas agrícolas, la sobreexplotación del terreno, la sequía y el aumento de las temperaturas que convirtieron al suelo en polvo que los fuertes vientos transportaron por todo el país en forma de espesas nubes. Desde la década de 1920, Bennett publicaba artículos sobre la erosión del suelo en revistas científicas por lo que fue inevitablemente citado, en el año 1934, para hablar con el Comité del Congreso sobre dichas tormentas. Mientras hablaba una tormenta de polvo sorprendió a los presentes en el recinto por lo que, al año siguiente, se aprobó la Ley de Conservación de Suelos y se nombró a Bennet Director del Servicio de Conservación de Suelos: "Fuera de la larga lista de regalos de la naturaleza al hombre, ninguno es tal vez tan esencial para la vida humana como el suelo".



LIVE EARTH: UN CONCIERTO MUNDIAL PARA SALVAR EL PLANETA Ocurrió en el año 2007, por iniciativa de la Alianza para la Protección del Clima y la organización Save Our Selves (SOS), se realizaron una serie de conciertos en Australia, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Brasil, Sudáfrica, Japón, China y la Antártica con más de 150 artistas que alzaron su voz contra el cambio climático: "Esperamos que Live Earth sea el inicio de una campaña mundial y dé a una cantidad de personas los instrumentos que necesitan para resolver la crisis del clima" expresó Al Gore, fundador de la Alianza para la Protección del Clima. El objetivo de este megaconcierto era generar conciencia sobre los peligros del cambio climático, apoyar el uso de energías alternativas e instar a plantar cientos de árboles y proteger los bosques. En el Estadio de Wembley (Reino Unido), los espectadores disfrutaron de las canciones de "Genesis", "Black Eyed Peas", Madonna, "Red Hot Chili Peppers" y "Metallica", entre otros. En el Giants Stadium (Estados Unidos) tocaron "Bon Jovi", "Fall Out Boy", "The Smashing Pumpkins" y "The Police". En la Playa de Copacabana, cantaron Xuxa, Pharrell Williams y Lenny Kravitz. Cabe agregar que Gustavo Cerati compartió el escenario con Shakira en Alemania.



SE LANZA "NEW RULES" Un día como hoy en el año 2017, Dua Lipa lanzaba el sencillo "New rules". Perteneciente al álbum "Dua Lipa" (2017) y compuesto por Emily Warren junto a Ian Kirkpatrick y Caroline Ailin, la canción es sobre superar a un ex novio: "Se trata de mantener distancia de alguien que es malo para ti. Estoy estableciendo algunas reglas para no volver con esa persona".



