La importancia de la vacunación: ¿cuándo y por qué aplicarse la vacuna BCG?

Las vacunas son la medida de prevención más eficaz para el control de muchas enfermedades infecciosas comunes que en el pasado representaron la mayor causa de mortalidad en la población. Además de tener un gran impacto en la salud de quien las padece, las enfermedades infecciosas también tienen un gran impacto económico, tanto para el ámbito privado como para los sistemas de salud, ya que implican consultas médicas, hospitalizaciones, discapacidad transitoria o permanente y hasta muertes prematuras. "Algunas personas le temen a las vacunas y piensan que son dañinas, especialmente para los niños. Lo que hay que considerar es que, a menos que el sistema inmunológico de una persona sea demasiado débil, es poco probable que una vacuna provoque la infección. Es importante continuar con la administración de vacunas, sobre todo por la situación de crisis sanitaria que estamos atravesando, donde tenemos que prevenirnos de cualquier tipo de enfermedad que requiera internación", afirma la Dra. Valeria El Haj, Directora Médica Nacional de OSPEDYC. Cabe mencionar que las vacunas contienen sustancias compuestas por un microorganismo entero, o parte de él, que permite inducir una respuesta en quien lo recibe, simulando la enfermedad de forma natural, pero con menor o ningún riesgo. Este procedimiento se denomina inmunización activa, ya que el sistema inmunológico o de defensa de cada persona debe trabajar en el reconocimiento de ese agente. ¿Por qué es importante vacunarse? Vacunar a la población es importante no solo porque es una de las principales medidas para evitar un conjunto de enfermedades prevenibles que pueden ser graves para nuestra salud, sino también por la situación de máxima presión que está atravesando todo el sistema sanitario argentino a raíz de la pandemia, que no está permitiendo el libre acceso de atención a todas las patologías y pacientes como se pretende. Todas las vacunas son una medida de prevención segura y cada año se aplican a millones de personas en todo el mundo. "Hoy más que nunca es importante concientizar a la población de que las vacunas son un acto responsable y solidario, ya que la persona que no se vacuna, podría estar en riesgo de contraer enfermedades graves y además pone en riesgo a toda la comunidad", remarca la Dra. Valeria El Haj. Según la Organización Mundial de la Salud, las vacunas, junto con la provisión de agua potable, son las dos intervenciones más relevantes tanto para la disminución de la mortalidad infantil, como para el crecimiento de las poblaciones. La vacuna del BCG La vacuna del BCG o Bacilos fue desarrollada por los científicos franceses Albert Calmette y Camille Guérin para prevenir la tuberculosis y otras infecciones causadas por microbacterias y aplicada por primera vez el 1° de julio de 1921. La tuberculosis es una enfermedad producida por el bacilo de Koch. La afectación más común es la pulmonar, aunque también puede afectar otras localizaciones, como articulaciones, meninges, tejido óseo, etc. y la vía de contagio más frecuente se da por la inhalación del bacilo que una persona enferma transmite a través de la tos o el estornudo. La vacuna BCG, se aplica para proteger de las formas graves de tuberculosis a los niños como meningitis u osteomielitis, por lo que se aplica a los recién nacidos, como única dosis, antes de egresar de la maternidad. La vacuna, junto con el diagnóstico oportuno y el tratamiento supervisado, conforman la tríada indispensable para el control de la tuberculosis. En nuestro país existe un Calendario Nacional de vacunación, que especifica las vacunas obligatorias y gratuitas. Las mismas se aplican en los vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Este calendario incluye vacunas para todas las etapas de la vida, situaciones especiales o para grupos específicos.



La importancia de la vacunación: ¿cuándo y por qué aplicarse la vacuna BCG?

