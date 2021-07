» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 07/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Deportivas

7 de Julio de 2021







TORTU YA ENTRENA Después de superar su contagio de coronavirus, Gabriel Deck finalmente viajó hacia Las Vegas, donde se sumó a los entrenamientos de la Selección Argentina que se prepara para los Juegos Olímpicos de Tokio. Así, el único de los citados que no es parte de las prácticas es el juvenil Juan Francisco Fernández, quien está disputando el Mundial Sub 19 en Letonia. Ayer, en esa competencia, Argentina perdió 89-52 ante Francia, quedó tercera en el Grupo C y hoy se medirá en Octavos de Final frente a Turquía.



SUNS, AL FRENTE Anoche, en el comienzo de las Finales de la NBA, Phoenix Suns venció 118-105 a Milwaukee Bucks como local y se adelantó 1-0 en la serie que continuará el jueves. El base Chris Paul fue figura con 32 puntos y 9 asistencias, bien acompañado por el escolta Devin Booker (27 puntos) y el pivot Deandre Ayton (22 puntos y 19 rebotes). LEONAS: EMPATE El Seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped empató ayer 2-2 contra Alemania en el tercer amistoso disputado en Valencia, España, donde Las Leonas realizan su puesta a punto para los Juegos Olímpicos de Tokio. Julieta Jankunas y Agustina Gorzelany hicieron los goles del equipo que dirige Carlos Retegui, que anteriormente también había empatado 2-2 con las germanas y 3-3 con España. Hoy, jugará su cuarto y último amistoso de este proceso frente a las ibéricas. SIGUE WIMBLEDON El tercer Grand Slam del año, que se disputa sobre el césped del All England Club, conocerá hoy a sus cuatro semifinalistas este miércoles, cuando por los Cuartos de Final se enfrenten: Karen Khachanov vs Denis Shapovalov, Novak Djokovic vs Marton Fucsovics, Matteo Berrettini vs Felix Auger Aliassime y Roger Federer vs Hubert Hurkacz (que ayer, en la reanudación, le dio vuelta el partido al ruso Daniil Medvedev y le ganó en cinco sets). En tanto, en el cuadro de Dobles masculino, dos argentinos buscarán el pase a las semifinales: el tandilense Máximo González, que juega en pareja con el italiano Simone Bolelli, y el marplatense Horacio Zeballos, que forma dupla con el español Marcel Granollers. SEMIS FEMENINAS En tanto, Wimbledon 2021 ya tiene definidas a las cuatro semifinalistas del cuadro femenino: la australiana Ashleigh Barty (6-1 y 6-3 a su compatriota Ajla Tomljanovic) se medirá frente a la alemana Angelique Kerber (6-2 y 6-3 a la checa Karolina Muchova), mientras el otro boleto a la final lo disputarán la bielorrusa Aryna Sabalenka (6-4 y 6-3 a la tunecina Ons Jabeur) y la cheva Karolina Pliskova (6-2 y 6-2 a la suiza Viktorija Golubic). SIN GRANDES PREMIOS Ayer se confirmó que Australia no recibirá ni a la Fórmula 1 ni al MotoGP. La decisión de cancelar ambas fechas se dio luego del fracaso de las conversaciones con las autoridades sanitarias a nivel estatal y federal sobre cómo darles la posibilidad a los equipos de evitar la estricta norma fronteriza de Australia por la pandemia de coronavirus.

Breves: Deportivas

7 de Julio de 2021

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar