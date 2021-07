» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 07/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Primera D:

Gastón Dearmas, entre el aislamiento y una ilusión que crece







El DT de Puerto Nuevo estuvo ausente las últimas semanas por ser contacto estrecho de un positivo de Covid y, esta semana, fue diagnosticado con la enfermedad. Igualmente, sigue muy de cerca el gran momento de su equipo y mantiene a los jugadores enfocados: "No pensamos más allá del próximo partido". Los buenos resultados que se le vienen dando a Puerto Nuevo en el Torneo Apertura de la Primera D contrastan con los malos resultados que ha tenido el entrenador Gastón Dearmas al tratar de sortear el coronavirus: primero debió aislarse por ser contacto estrecho de un positivo de Covid y ahora, después de haber tenido síntomas el último fin de semana, dio positivo. Por ello deberá estar otros diez días aislado y sin poder tomar contacto con el plantel. "Estoy bastante amargado en ese sentido, pero confío mucho en el equipo y en el cuerpo técnico, que están haciendo las cosas muy bien", explicó ayer el DT en diálogo con FM Radio City. "Tonga" debió aislarse en la previa al duelo con Sportivo Barracas (empate 0-0) y tampoco pudo estar en las dos últimas victorias del Portuario: la goleada 5-2 sobre Atlético Lugano como local y el triunfo 1-0 conseguido el lunes como visitante frente a Yupanqui, que le permitió al conjunto de nuestra ciudad mantenerse como único líder del Torneo Apertura a cuatro fechas del final. Igualmente, el entrenador mantiene "contacto directo" todos los días con sus jugadores y hasta brinda charlas de "manera remota", mientras las actividades son conducidas por su cuerpo técnico: "Son excelentes personas y excelentes profesionales. Me pone muy contento cómo está saliendo todo, porque siempre me gustó laburar en equipo, con participación de todos", señaló al respecto. El del lunes frente a Yupanqui fue su tercer partido a distancia: "Se sufre mucho más viéndolo por televisión. Incluso se hace más difícil tomar determinaciones. Pero estoy en permanente contacto con el banco de suplentes y vamos analizando el juego desde las distintas ópticas, porque ellos tienen una desde el campo de juego y yo tengo otra a través de la transmisión, ya que se brinda otra imagen. Es algo atípico, pero hay que adaptarse de la mejor manera", explicó Dearmas. Mientras tanto, el Auriazul sostuvo su ventaja de un punto sobre el escolta Muñiz y, a cuatro fechas del final, el sueño empieza a tomar dimensión real: "Desde que arrancamos, el objetivo era estar en la charla. Queríamos volver a esa historia que marca que Puerto Nuevo siempre fue protagonista en la Primera D, más allá que en los últimos años no se habían dado los resultados. Las cosas se nos están dando, el funcionamiento está y los jugadores están comprometidos, dejando todo. Pero no se puede mirar más lejos del próximo desafío", afirmó en ese sentido, sabiendo lo importante que es mantenerse enfocado. "No pienso mucho en la situación en la que estamos, pienso siempre en el próximo partido. Igualmente, van apareciendo sensaciones que antes no teníamos, así que también vamos tratando de incorporar esa experiencia. Pero repito: no pensamos más allá del próximo partido. El sábado nos toca Liniers y tenemos puesta la cabeza en pelear ese encuentro", agregó. Y si bien reconoció que "la ilusión la tenemos", Dearmas aclaró que "falta mucho" y que "es difícil" lo que queda por delante. "Tenemos atrás equipos que se prepararon para ser campeón y a nosotros nos quedan partidos de mucha exigencia, incluyendo un viaje a Rosario, con todo lo que eso implica para un equipo de la Primera D", remarcó en el cierre.

LA FORMACIÓN QUE PRESENTÓ PUERTO NUEVO EN LA VICTORIA 1-0 SOBRE YUPANQUI.



Primera D:

Gastón Dearmas, entre el aislamiento y una ilusión que crece

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar