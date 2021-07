» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 07/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Fútbol

ITALIA FINALISTA La Eurocopa ya tiene a su primer finalista: Italia extendió su gran andar al vencer ayer en los penales a España en la primera semifinal. La Azzurra comenzó ganando a los 14 del ST con tanto de Federico Chiesa, pero a los 35 lo empató Alvaro Morata. Y como en el suplementario no se modificó el 1-1 (España fue el que más buscó la victoria), llegaron los penales. Y desde los doce pasos, Italia se recuperó del fallo inicial de Locatelli: posteriormente convirtieron Locatelli, Belotti, Bonucci y Bernardeschi para sellar el 4-2 sobre España (anotaron Moreno y Thiago, pero fallaron Olmo y Morata). Hoy, nuevamente en Wembley, se disputará la segunda semifinal: Inglaterra vs Dinamarca desde las 16.00 (hora argentina).



PRIMERA PROGRAMADA La Liga Profesional de Fútbol confirmó ayer la programación de la primera fecha de su próximo campeonato, el cual comenzará el viernes 16 de julio a las 19.00 horas con el duelo entre Boca Juniors y Unión en Santa Fe. Posteriormente, esa misma noche jugarán Sarmiento (J) y Estudiantes (LP). El sábado, en tanto, se enfrentarán: Aldosivi vs Patronato (13.30), Newells vs Talleres (15.45), Lanús vs Atlético Tucumán (15.45), Gimnasia vs Platense (18.00) y Vélez Sarsfield vs Racing Club (20.15). El domingo habrá cuatro encuentros: Huracán vs Defensa y Justicia (13.30), Arsenal vs San Lorenzo (15.45), River Plate vs Colón (18.00) e Independiente vs Argentinos (20.15). Y el lunes se cerrará la programación con Central Córdoba vs Banfield (18.00) y Godoy Cruz vs Rosario Central (20.15). ROMERO, EN RIVER El delantero Braian Romero (30 años) se realizó ayer la revisión médica previa a su incorporación a River Plate, a donde llegará para reemplazar al colombiano Rafael Santos Borré (seguirá su carrera en el Eintracht Frankkfurt de Alemania). "Tengo características similares a Rafa. Deja una vara muy alta por todo lo que hizo en el club para la gente, pero yo vengo a sumar mi propia historia y mi propia página", señaló el exjugador de Defensa y Justicia, quien hoy firmaría su contrato hasta diciembre de 2024. GOLEADA PINCHA En su tercer partido amistoso de preparación con vistas al inicio del próximo campeonato de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), Estudiantes de La Plata le ganó 3-0 a Huracán con goles de Pablo Sabbag (de penal), Juan Manuel Sánchez Miño y Fabián Noguera. El encuentro se jugó en el Estadio UNO y se dividió en dos tiempos de 35 minutos. ¿TEVEZ A LA MLS? Hoy se abre el mercado de pases en la Major League Soccer de Estados Unidos y todas las miradas están puestas en Carlos Tevez, quien a los 37 años podría seguir su carrera en la liga norteamericana después de haber anunciado su salida de Boca. Hasta el 5 de agosto, la posibilidad estará latente.

