» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 08/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Abella reconoció y agradeció el trabajo de las enfermeras que asisten pacientes críticos con Covid







El Intendente compartió una amena charla con quienes día a día brindan atención y contención a los vecinos que se encuentran internados en la terapia intensiva del Hospital Municipal San José. Esta semana, el intendente Sebastián Abella visitó el Hospital Municipal San José con la intención de seguir conversando con su personal que desde hace más de un año vienen realizando una loable tarea para cuidar a los vecinos en medio de la pandemia. En esta oportunidad, acompañado por la secretaria de Salud, Cecilia Acciardi, el jefe comunal compartió un ameno encuentro con las enfermeras que trabajan en el área crítica del hospital – en el sector COVID y no COVID-, a quienes les agradeció personalmente el compromiso y la entrega que le brindan a cada paciente pese al cansancio y agotamiento lógico que genera la compleja situación sanitaria que atraviesa el país. "Durante 15 meses han podido dar respuesta a los vecinos. Y no solo en aspecto médicos sino también conteniendo y brindando una palabra de aliento y amor a los pacientes que estaban totalmente aislados de su familia. Me enorgullece su trabajo porque estuvieron al frente de esta batalla desde el día 0 cuando no se sabía nada del comportamiento de la enfermedad", expresó Abella. En tanto que, Acciardi también aprovechó la ocasión para reconocer su labor haciendo hincapié en la calidad humana de todo el equipo de trabajo. "Diariamente exponen su salud, pasan muchas horas lejos de sus familias enfrentándose a grandes desafíos, lo cual lo hacen con mucho profesionalismo y, además, sin dejar de lado el afecto y el cariño", concluyó Acciardi.

Las enfermeras agradecieron la visita y el reconocimiento del Intendente.





Abella agradeció a las enfermeras el trabajo que vienen realizando hace más de un año.



Abella reconoció y agradeció el trabajo de las enfermeras que asisten pacientes críticos con Covid

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar