Sucedió en inmediaciones de un conocido bar y almacén del boulevard Sarmiento. Los reportes indicaban que no hubo lesionados. Un Volkswagen Gol, un Volkswagen Up y un Suzuki Fun protagonizaron ayer por la tarde un triple choque en las inmediaciones del bar y almacén "Estación de Cerveza". Estuvo presente personal de la Dirección de Tránsito municipal y efectivos del Comando Patrulla. No se reportaron lesionados.





#Dato Triple choque en Bv. Sarmiento y Arenales. Tres vehículos chocaron esta tarde a metros de la Estación de Cerveza. Sin heridos, sólo daños materiales. Presente Dirección de Tránsito #Campana y Comando ?? zona 4. pic.twitter.com/QgY0YUifAL — Daniel Trila (@dantrila) July 7, 2021

Triple choque en Bv. Sarmiento y Arenales

