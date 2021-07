P U B L I C



"Se fue una gran persona y mi máximo ídolo deportivo", expresó el Intendente en sus redes sociales. Este miércoles se conoció la triste noticia del fallecimiento de Carlos Reutemann, destacado automovilista, senador nacional y ex gobernador de Santa Fe. Personalidades de la política nacional y del mundo deportivo no tardaron en hacerse eco, y el intendente Sebastián Abella también manifestó su pesar y compartió públicamente sus condolencias ante el fallecimiento de quien reconoció como "una gran persona y su máximo ídolo deportivo". "Pilotos hay muchos, y muchos que no pude ver correr y han marcado historia. Pero particularmente yo me siento muy identificado con Carlos Reutemann; porque ha sido un piloto argentino en la Fórmula 1 que pude ver correr, que he seguido y conozco toda su historia en el automovilismo", manifestó Abella tiempo atrás al ser consultado por la prensa local sobre sus principales pilotos referentes. "Pudo estar en las mejores marcas y equipos de la Fórmula 1, ganó 12 grandes premios siendo argentino y siendo tan difícil para un argentino llegar a la Fórmula 1 y obviamente ganar", expresó Abella. Carlos "Lole" Reutemann, como fue conocido popularmente, tenía 79 años y falleció en este miércoles tras un mes de internación. Sin dudas será recordado por sus hazañas deportivas, por sus logros en la Fórmula 1 y por su paso en la política, pero para quienes fue su ídolo seguirá presente de una manera especial.

Reutemann era el ídolo deportivo del intendente Abella.



Abella manifestó su pesar y compartió públicamente sus condolencias ante el fallecimiento de Reutemann

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar