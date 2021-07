La Concejal del PJ-Frente de Todos, Romina Carrizo, se reunió con el representante de barrios del corredor Ruta 6 y Ruta 4, ante la preocupación por el avance de la oferta de lotes en proyectos aún no autorizados por la Provincia ni por el Municipio. "Se está jugando con la ilusión de muchas familias" dijo la edil, quien afirmó que "el Intendente, en lugar de controlar, impulsa iniciativas que aún no tienen autorización". La Concejal del Pj-Frente de Todos, Romina Carrizo, se reunió con Leonel Delgado, representante de los barrios San Jorge, Parque Natura, Las Lomadas, Monteverde y Santa Brígida, ante la preocupación por el avance de la oferta y la reserva de loteo que aún no tiene habilitación municipal ni provincial, en distintos puntos del corredor de Ruta 6 y Ruta 4. "Pese a la denuncia de los vecinos y vecinas por los desarrollos que pretenden realizarse en zonas carentes de servicios e infraestructura básica, sigue adelante la comercialización y/o reserva de lotes en desarrollos urbanísticos sin autorización, y no hay control de la Dirección de Obras Particulares ante esta situación que afecta a los campanenses que invierten en estos proyectos, sin saber que los mismos no se encuentran en un marco de legalidad" expresó la edil. En este sentido, señaló que "el Intendente Abella, en lugar de controlar, impulsa iniciativas que aún no tienen autorización, y cuestiona proyectos que se están gestando con mucho trabajo, que encabeza el Diputado Nacional Carlos Ortega y que involucra 150 Lotes ubicados entre las calles Viola y Astelarra del Barrio Los Pioneros". Carrizo efectuó una presentación ante el HCD para controlar la oferta de loteos sin que los mismos tengan las aprobaciones necesarias de la provincia y la municipalidad. "Hay mucha preocupación por este tema, y el Intendente debiera tener una postura clara al respecto. Por un lado, cuestiona proyectos como el PRO.CRE.AR, y por el otro alienta desarrollos urbanísticos como Cardales Chico sin mejorar los servicios que adolecen los vecinos y vecinas de la zona, como cloacas, agua, salud, ambiente y transporte" finalizó.

Romina Carrizo:

"Hay que controlar la oferta de loteos sin aprobación para proteger a cada campanense"

