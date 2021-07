P U B L I C



GRANOS VARADOS Más de una decena de terminales portuarias santafesinas debieron paralizar este miércoles sus actividades debido a piquetes realizados por el gremio de la construcción (UOCRA), que impiden el acceso de los trabajadores a las plantas procesadoras. Las terminales afectadas son las de San Lorenzo, Puerto General San Martín y Timbúes, en el Gran Rosario. Por ese motivo, se paralizó la exportación de granos y subproductos en plena cosecha, en medio de una bajante histórica del río Paraná que ya dificulta y encarece la operatoria de la hidrovía, dijeron desde sectores de la agroindustria. Ante la magnitud del conflicto, la provincia de Santa Fe dictó la conciliación obligatoria y convocó a una audiencia para este jueves con el fin de buscar una salida.



MURIÓ REUTEMANN El senador nacional por Santa Fe y ex gobernador Carlos Reutemann falleció a los 79 años en el Sanatorio Santa Fe, donde estaba internado desde el 30 de mayo por una afección digestiva con sangrado. "Papá se fue en paz y dignidad después de luchar como un campeón con un corazón noble y fuerte que lo acompañó hasta el final. Siento orgullo y bendición por el padre que tuve. Sé que me acompañará todos los días de mi vida hasta que nos volvamos a encontrar en la casa del Señor", expresó del senador, Cora Reutemann. El ex piloto de Fórmula 1 que saltó a la política de la mano del ex presidente Carlos Menem y era senador nacional desde 2003 había sido internado con un cuadro de sangrado digestivo el 5 de mayo pasado. Luego de permanecer varios días en terapia intensiva, el histórico dirigente peronista tuvo una mejora que permitió recibir el alta en el Sanatorio Parque el 21 de mayo para continuar con su recuperación en su casa pero el 30 de ese mismo mes volvió a ser internado para ser sometido a estudios de urgencia por sufrir anemia. SUBE LA CONSTRUCCIÓN La construcción mostró en mayo último un aumento interanual del 70,9%, que apuntala la recuperación económica, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El indicador mostró una fuerte expansión en mayo, pero la comparación surge de una base baja de una contracción del 48,5%, en igual mes del 2020. La misma suba (70,9%) alcanzó en los primeros cinco meses del año, medida en forma interanual. Con relación a abril, mostró un leve retroceso del 3%, de acuerdo con el indicador oficial. El fuerte aumento es atribuible en parte a la baja base de comparación por las restricciones de la pandemia en 2020. Pero el Ministerio de Economía destacó que se trata del séptimo aumento mensual consecutivo. La actividad de la construcción se encuentra 13,5% por encima del nivel pre-Covid (febrero de 2020), subrayó Economía. DE BÚSQUEDA A RECUPERACIÓN La cantidad de muertos tras el derrumbe de un edificio en Miami ascendió este miércoles a 54, al tiempo que los rescatistas anunciaron el fin de la búsqueda de sobrevivientes. Las autoridades locales remarcaron que terminaba la búsqueda de personas vivas entre los escombros del edificio colapsado hace unos días en la ciudad de Surfside, al norte de la ciudad de Miami Beach. La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, indicó que, con los últimos hallazgos, el total de muertos confirmados asciende a 54. Otras 86 personas siguen desaparecidas hasta el último reporte de este miércoles, 14 días después del colapso del Champlain Towers South. "Tomamos la decisión extremadamente difícil de hacer la transición de la operación de búsqueda y rescate a la de recuperación [de cuerpos]", precisó Levine Cava.

Breves: Noticias de Actualidad

8 de Julio de 2021

