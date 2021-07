El organismo, a cargo de la Lic. Fernanda Raverta, informa que hoy se abonan jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares y Asignación por Embarazo. Jubilaciones y pensiones Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla a jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas con documentos terminados en 0 cuyos haberes NO SUPEREN la suma de 25.923 pesos. Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo Con la utilización de la tarjeta de débito, hoy perciben la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo titulares con documentos concluidos en 0. Asignación por Embarazo Con la utilización de la tarjeta de débito, hoy cobran la Asignación por Embarazo las titulares con documentos finalizados en 0. Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC) Desde hoy y hasta el 10 de agosto, se pagan las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC) para todas las terminaciones de documento.



Calendario de Pagos del Jueves 8 de Julio

