Efemérides del día de la fecha, 8 de Julio

DÍA MUNDIAL DE LA ALERGIA Establecido por la Organización Mundial de la Alergia (OMA) en el año 2005, en este día se concientiza acerca de las alergias a la vez que se impulsa la búsqueda de nuevos tratamientos que mejoren la calidad y expectativa de vida de las personas alérgicas. Las alergias son una reacción sobredimensionada del sistema inmunológico ante diversas sustancias (alérgenos) que pueden ser medicamentos, polvo, alimentos, pólenes y picaduras de insectos; los síntomas más comunes de una reacción alérgica suelen ser la dificultad para respirar, dermatitis, picazón, ojos rojos y estornudos. Este año la Semana Mundial de la Alergia se llevó a cabo desde el 13 al 19 de junio con el propósito de concientizar sobre la Anafilaxia. La misma es una reacción alérgica grave que puede causar la muerte; los síntomas pueden ser vómitos, diarrea, enrojecimiento, picazón y ronchas. "Para poder prevenir las anafilaxias, ante todo, deben diagnosticarse correctamente las alergias para indicar el tratamiento adecuado y el plan de acción establecido para cada tipo de alergia" manifestó Jorge Martínez, pediatra especialista en Alergia e Inmunología, a "Infobae".



FALLECE NAYA RIVERA Naya Marie Rivera nació el 12 de enero del año 1987 en California, Estados Unidos. Inició su carrera artística a los 4 años interpretando a Hillary Winston en la serie "La familia real" (1991-92). A lo largo de los años, tuvo pequeños papeles en las series "Todo queda en familia" (1992-93), "El príncipe de Bel-Air" (1993), "Guardianes de la bahía" (1996), "Mano a mano" (2002) y "CSI: Miami" (2008). En el año 2009, Rivera interpretó a Santana Lopez, personaje que la catapultó a la fama, en la serie "Glee" (2009-2015): "Ha sido la bendición más grande porque que he estado actuando, cantando, y bailando toda mi vida, y finalmente poder estar en algo en lo que puedo hacer las tres cosas en un show, es una locura" expresó la actriz a "E! News". Por otra parte, debutó en la gran pantalla en la película "El maestro del disfraz" (2002); a ésta le siguieron "Glee: en concierto" (2011), "En la puerta del diablo" (2014) y "Mad Families" (2017). En lo que respecta a la música, Rivera lanzó la canción "Sorry" con el rapero Big Sean. Falleció en el año 2020 en California, Estados Unidos.



SE LANZA "WANNABE" Un día como hoy en el año 1996, las "Spice Girls" lanzaban el sencillo "Wannabe". Perteneciente al disco "Spice" (1996) y compuesta por la banda británica junto a Richard Stannard y MattRowe, la canción fue una de las más importantes de los años 90´: "comenzamos simplemente jugando con los coros y el rap. En ese momento, creo que todas nos dimos cuenta que esto era algo especial. Ocurrió de forma tan natural que la canción parecía simbolizar quiénes éramos" escribió Geri Halliwell en su libro "If Only".



8 de Julio

