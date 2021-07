Ricardo Darío Zwiener

El objetivo es concientizar a la población sobre la importancia de la educación, prevención y búsqueda de tratamientos efectivos que mejoren la calidad de vida de todas las personas que padecen alergia. ¿Qué son las alergias y qué síntomas provocan? Las alergias son reacciones exageradas de nuestro sistema inmunológico, que al entrar en contacto con sustancias inofensivas del ambiente como polvo, ácaros, animales, plantas, ciertos alimentos, picaduras de insectos y algunos medicamentos, las reconoce como extrañas y de esta manera puede provocar reacciones alérgicas en las personas. Esta enfermedad se produce por una liberación de mediadores inflamatorios que provocan diversos síntomas alérgicos en distintas localizaciones. Es así que se puede manifestar con estornudos, congestión nasal y ocular, secreción nasal, picazón en nariz, paladar y ojos. También síntomas respiratorios como sensación de falta de aire, tos crónica, cuadros de broncoespasmos y procesos inflamatorios en la piel como ronchas o cuadros de dermatitis. Por otro lado, en los casos de alergia alimentaria pueden existir no solo síntomas gastrointestinales como cólico intestinal, distensión abdominal, diarrea, pérdida de peso, irritabilidad, sino también síntomas en piel, nasales y respiratorios. En los últimos años se observó un aumento en frecuencia, duración y gravedad de los cuadros alérgicos y de hecho muchos de ellos se pueden presentan con anafilaxia, que es una reacción alérgica sistémica grave ya que es potencialmente mortal, por lo que es una urgencia médica que debe diagnosticarse y tratarse rápidamente; la misma puede estar desencadenada principalmente por alimentos, medicamentos (incluidas las vacunas), el látex y picaduras de ciertos insectos. ¿Por qué aumentaron las alergias en los últimos años? El cambio climático sumado a la contaminación tiene un impacto significativo no solo para el medio ambiente sino también para la salud humana. La relación entre el cambio climático y alergias cada vez es más clara, ya que una de las patologías que más aumentaron son las alérgicas, considerándola como la epidemia no infecciosa del siglo XXI. Actualmente 1 de cada 3 argentinos padece algún tipo de alergia y las cifras continúan aumentando, estimándose que en 10 años una de cada dos personas será alérgica, es decir que afectaría al 50% de la población. ¿Por qué es importante conocer y tratar los cuadros de alergia? En estos difíciles momentos que atraviesa toda la humanidad debido a la pandemia por Covid-19, los cuadros de alergias no diagnosticados pueden confundirse con infecciones virales por SARS-COV-2 (Coronavirus); y las infecciones por este virus pueden incrementar los síntomas de alergia. Por otro lado aquellas personas con antecedentes de alergia a fármacos, alimentos, aditivos, requieren de una evaluación exhaustiva por parte de un especialista en Alergia e Inmunología en caso de vacunación contra COVID 19 para determinar el riesgo de presentar una reacción alérgica a la misma. Es importante por estos motivos que, si sufres de alergia respiratoria, alimentaria, a medicamentos o picaduras de insectos, consultar ya que es posible diagnosticar mediante diversos estudios las causas específicas que ocasionan la alergia y de esta manera poder implementar un tratamiento efectivo para poder mejorar la calidad de vida. Dr. Ricardo Darío Zwiener, Alergista - Inmunólogo (M.P.: 56288) - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606

8 de Julio; Día Mundial de la Alergia

Por Dr. Ricardo Darío Zwiener

