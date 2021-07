Más de "Locales - Deportes" en Edición del jueves, 08/jul/2021. Más de "Locales - Deportes" en Edición del jueves, 08/jul/2021. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes:

Paraná Guazú embarcado: Continúa firme el buen pique de pejerreyes por el Guazú ya con portes muy entremezclados y en donde prevalece el pejerrey juvenil y mucho pejerrey de entre los 20 y 30 centímetros. Los de mejores tamaño se están dando río afuera y en brazoladas que ya rondan los 30 a 40 centímetros y no los 8 a 15 centímetros en donde se los venía pescado. De todas formas hay que decir que lo mejor de la pesca está promediando el horario del mediodía y hasta aproximadamente las 17 horas. Tal vez las bajas temperaturas que llegaron hicieron que el pejerrey se aletargue por la mañana y no coma. Por otra parte, hay que tener en cuenta que si sale el sol el pique se incrementa notablemente. Además como les comenté hay mucho pejerrey juvenil por lo que recomiendo utilizar anzuelos grandes para no sacarlo tragado y poder devolverlos al agua. La pesca variada continúa muy bien con lindos bagres amarillos, blancos y pati. Desde hace un mes por lo menos ingresaron muchos bagres de mar al Bravo y el Guazú, realizándose extraordinarias pescas de embarcado y a caña de esta especie, la que ingresó totalmente fuera de temporada ya que es una especie de los meses de octubre y noviembre. Muelles y costas del Guazú: Si bien por los muelles se está dando el pejerrey, no todos los días da el mismo rinde y esto depende mucho de los vientos y el estado del agua la cual continua por el Guazú muy baja. No hay que dejar de probar además de con mojarras vivas con isocas o filet de sardinas o del mismo pejerrey que son muy efectivos en la zona. La variada con buenos portes de bagres amarillos y lindos pati. Doradito: Dentro del Doradito se siguen dando lindas jornadas de pesca con portes de pejerreyes ya muy entremezclados que de todas formas no son nada despreciable. Como siempre digo es un lugar para tener en cuenta en caso de pesca embarcada y de fuertes vientos, ya que es ideal para el reparo. Isla Botija / Puerto Constanza: Mis amigos de la Odisea III realizaron una linda jornada de pesca con ejemplares de pejerreyes de portes de entre los 25 y 40 centímetros, encontrándose menos presencia de juveniles por la zona. Al igual que por todo el Guazú los piques y capturas son más frecuentes promediando el mediodía y hasta horarios de la tarde. La variada de piel, muy buena con bagres y pati de todas las medidas. Pasaje Talavera: Lindos ejemplares de pejerreyes está entregando el Talavera. Pero la verdad que no se regalan, hay que buscarlo y darle con el día. Los mejores ejemplares se los encuentra en la zona del palo quemado, aguas arriba del Talavera, en el juncal largo del kilómetro 208,5. Excelente para la variada de piel con muy buenos bagres y pati, en los pozones se dieron bagres de mar. Cinco bocas: Muy buenos pejerreyes se encuentran por esta zona, con algunos ejemplares de entre los 800 gramos y el kilo de peso. Predomina la calidad a la cantidad, buscarlos siempre con anzuelos y mojarras grandes. La variada con bagres y pati de excelentes portes. Isla La Paloma: Continúa firme por la zona el pejerrey. En nuestra última visita de esta semana encontramos los mejores portes de pejerreyes gareteando a unos diez metros de los juncales. En brazoladas de entre los 30 y 40 centímetros se dieron los de mejores portes y así evitamos el pique continuo de juveniles. En cuanto a las carnadas, obtuvimos buenas respuestas realizando encarnes con mojarras vivas, filet de sardinas e isocas. Variada de temporada con buenos portes de bagres y pati, se dieron además bagres de mar en las zonas profundas. Río Gutiérrez: Por el Gutiérrez el amigo Oscar Suarez encontró los mejores portes de pejerreyes bajando desde la boca del Bravo hasta la segunda curva del Gutiérrez. Tenemos comentarios también que en toda la extensión del Gutiérrez desde el Bravo hasta la desembocadura con el Río Uruguay se dan buenas pescas de pejerreyes, tanto de embarcado como de costas y muelles. Buena variada de piel de temporada. Paraná Bravo: Continúa firme la actividad de pejerreyes pero ya con portes muy entremezclados, dándose muchos piques de juveniles y pejerreyes medianos de entre los 20 y los 30 centímetros de los cuales se logran entre 60 y 100 piezas por lancha y por jornada, lógicamente dependiendo de la cantidad de pescadores por lancha y del pulso de cada uno para esta pesca. Por otra parte, con paternóster o brazoladas de entre 40 a 80 centímetros se obtienen sardinas. Continua muy buena la pesca variada de piel en estos momentos, con bagres amarillos y pati de excelentes portes, además de bagres de mar en los pozones de los cuales se están logrando entre 15 y 20 piezas por embarcación realizando encarnes con sardinas frescas o tentáculos de calamar. Arroyo Brazo Largo: El Brazo Largo continúa entregando pejerreyes de diversos tamaños, muchas veces se da más de fondo que de flote. De costa recomendamos el camping El Lavarropas, de embarcado ojo el agua está muy baja y existen sectores con árboles y troncos sumergidos. Puente de hierro Río Paranacito: Camino de tierra a Sagastume se ubica el puente de hierro que cruza el río Paranacito. Aquí se están dando lindas capturas de pejerreyes, predomina la calidad a la cantidad, muchos logran los mejores portes buscándolos con aparejos de fondo. Paraná de las Palmas zona Campana - Zárate: Por nuestra zona el pejerrey continúa presente y se están realizando excelentes pescas de esta especie en todo el Paraná de las Palmas, tanto de muelles, costa como de embarcado. Lo más rendidor está realizando encarnes con isocas más que con mojarras, se dan ejemplares que promedian los treinta centímetros. De costa se los ubica a lo largo de la costanera de Campana y de Zárate, también está dando lindos rindes la costa de la balsa del INTA y algunos muelles sobre el sector de islas. Semana con buenas respuestas en la variada de piel con bagres y pati de lindos portes. Paraná de las Palmas Campana: El amigo y colaborador Valentín Del Castillo esto me comenta: "Hola Luis, bueno en el Paraná de las Palmas el pejerrey sigue más que presente, ahora se arrimó mucho más a la costa que buscándolo afuera. En la panza de la burra se están dando excelentes pejerreyes pegados al juncal más que nada. Al igual que en la Vuelta del Este se da pegado al juncal o cerca de las costa. En las instalaciones del Campana Boat Club, la mayoría de las capturas de los pescadores las realizamos pegado al muelle, pero con una diferencia en cuanto a los anteriores días donde el pejerrey estaba picando bien arriba con brazoladas entre 5 y 15 centímetros, ahora se está encontrando más abajo y está tomando muy bien isoca y filet de pejerrey. Con mojarra, ya sea vivas o saladas, no sé porque no está dando resultado, en estos días se da únicamente con isocas y filet de pejerrey, sardina o dientudo. Las brazoladas que más resultados tuvieron esta semana fueron las de entre 30 y 40 centímetros, sigue habiendo muchos portes entremezclados pero se logran cantidad y algunos de buenos tamaños". Villa Paranacito al río Uruguay: Desde la hermosa Villa Paranacito el amigo y guía de pesca Gustavo Ramondegui esto me comenta: "Hola Luis, cómo estás, el pique la verdad sigue muy, muy bueno, con tamaños ya entremezclados pero en buenas cantidades, están picando muy firmes. Sigue estando muy aceptable para venir a entretenerse un rato y llevarse unos buenos pejerreyes". Carmelo Uruguay: Desde la costa Uruguaya el amigo y colaborador Cristian Banchero esto me comenta: "Hola Luis cómo anda, acá por la zona nuestra, la pesca con respecto al pejerrey, está muy parecida a la semana pasada, hay mucha cantidad y van mejorando los tamaños día a día, aunque ya se está yendo un poquito más abajo el pejerrey. Ya están empezando a rendir muy bien los alcahuetes o paternóster aparte de las líneas tradicionales. Después otro dato relevante, es la cantidad de bagres de mar que ingresaron y los tamaños realmente son sorprendentes. Se pueden lograr jornadas arriba de 40 o 50 piezas de bagres de mar y portes de hasta los 7 u 8 kilos, la verdad que muy buenos aunque no sé cuánto estará este cardumen por la zona, pero en este momento es para darle. Bueno Luis un saludo y gran abrazo". En nuestro programa televisivo Nº 887 de esta semana, te mostramos la segunda parte de nuestra jornada de pesca en aguas del Paraná Bravo en compañía de nuestro amigo y colaborador Valentín del Castillo, además como todas las semanas nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2021 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz lo encontrás todos los días jueves en el horario de 20 a 21:30 horas con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Excelentes pejerreyes capturados por nuestro colaborador Valentín del Castillo desde el muelle del Campana Boat Club.



