Breves: Deportivas

UN ÍDOLO EN LA F1 Ayer, a los 79 años, falleció Carlos Alberto Reutemann, quien se destacó en la Fórmula 1 entre 1972 y 1982, compitiendo para los equipos Brabham, Ferrari, Lotus y Williams. "Lole" fue subcampeón de F1 en el año 1981 (terminó a un punto del brasileño Nelson Piquet) y fue tercero en las temporadas 1975, 1978 y 1980. Participó de 146 Grandes Premios y sumó 45 podios y 12 victorias. Posteriormente se dedicó a la política: fue gobernador de Santa Fe en dos oportunidades y, en la actualidad, era senador nacional (cargo que ocupaba desde 2003).



TRIUNFAZO ARGENTINO Por los Octavos de Final del Mundial Sub 19 que se está desarrollando en Letonia, la Selección Argentina venció 76-74 a Turquía en un partido que se definió con un triple convertido por Gonzalo Corbalán, a la carrera, tras un incómodo salto y contra la chicharra. El jugador de Lubbock Christian University fue la gran figura del juego: anotó 18 de sus 25 puntos en el segundo tiempo y fue quien cargó con el equipo nacional en su peor momento. El próximo compromiso del Seleccionado Juvenil será mañana viernes 15.00 horas frente a Serbia (superó 89-86 a Japón). Y los otros tres cruces de Cuartos de Final serán: Canadá vs España, Estados Unidos vs Senegal y Francia vs Lituania. LEONAS GOLEADORAS El Seleccionado Femenino de Hockey sobre Césped le ganó ayer 5-2 a España en Valencia, donde disputó el cuarto y último amistoso de su preparación en Europa con vistas a los Juegos Olímpicos de Tokio. Las dirigidas por Carlos "Chapa" Retegui, se impusieron con goles de Agustina Albertario, Victoria Granatto, Agostina Alonso, Delfina Merino y María José Granatto. De esta manera, en cuatro encuentros, Las Leonas sumaron una victoria y tres empates (dos por 2-2 frente a Alemania y uno por 3-3 ante España). La delegación argentina viajará el domingo con destino a Sakai, Japón, donde encararán la recta final camino al debut en estos Juegos, pautado para el domingo 25 frente a Nueva Zelanda (00.15 hora argentina). FEDERER, DESPACHADO A un mes de cumplir 40 años, el sueño de Roger Federer en Wimbledon fue sepultado por el polaco Hubert Hurkacz, quien ayer lo derrotó 6-3, 7-6 y 6-0 por los Cuartos de Final. Fue la tercera vez en su carrera que el suizo (ocho veces campeón en el césped del All England Club) pierde un set en blanco: Patrick Rafter en 1999 y Rafael Nadal en 2008 habían sido los únicos en lograrlo, ambos sobre polvo de ladrillo. En cambio, Novak Djokovic no tuvo mayores inconvenientes con el húngaro Marton Fucsovics, al que superó 6-3, 6-4 y 6-4. En semifinales, el serbio, N° 1 del mundo, se medirá con el canadiense Denis Shapovalov, quien eliminó en cinto sets al ruso Karen Khachanov. El otro boleto a la final lo disputarán Hurkacz y el italiano Matteo Berrettini, que confirmó su gran torneo al vencer al canadiense Felix Auger-Aliassime en Cuartos de Final. ARGENTINO FINALISTA El torneo de Dobles masculino de Wimbledon 2021 tendrá un finalista argentino: este jueves, en una de las semifinales, se enfrentarán la pareja conformada por el marplatense Horacio Zeballos y el español Marcelo Granollers con la dupla compuesta por el tandilense Máximo González y el italiano Simone Bolelli. Ayer, por los Cuartos de Final, Zeballos-Granollers eliminaron a Goeransson-Rudd por 6-3, 6-4 y 6-4, mientras González-Bolelli vencieron 7-6, 6-4 y 6-3 a Klaasen-McLachlan.

Breves: Deportivas

8 de Julio de 2021

