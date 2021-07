Bajo el lema "En Patas no", este sábado estará recolectando zapatillas y botines, principalmente, aunque también recibirá ropa deportiva. Será desde las 15.00 en la plaza Eduardo Costa. Desde que comenzó la pandemia de coronavirus, los integrantes del Seleccionado de Fútbol Ciudad de Campana (SFCC) llevaron adelante diferentes actividades solidarias y este sábado estarán regresando a la plaza Eduardo Costa para una nueva jornada "En Patas No". Bajo esa consigna, la institución estará recolectando, principalmente, calzado deportivo (botines y zapatillas), pero también todo tipo de indumentaria que pueda ser utilizada en la práctica deportiva. Lo recaudado será luego repartido entre diferentes clubes de barrio de la ciudad. Durante 2020, el SFCC concretó dos jornadas solidarias bajo la consigna "En Patas No", logrando reunir más de 200 pares de calzado deportivo y más de 100 camisetas de fútbol. Incluso, en uno de esos eventos recibieron la visita de la pequeña Zoe Torres, jugadora de las categorías infantiles de Platense, quien en plena pandemia, con la ayuda de sus padres y las redes sociales y un eslogan que creó ella misma ("Todos pueden jugar" con una pelota en forma de corazón en la segunda letra O), logró juntar más de 120 pares de botines y zapatillas que entregó junto a su familia a las autoridades del Hogar de Familias Esperanza para niños en tránsito (Boulogne) y en La Cava. Este sábado, los representantes del SFCC estarán desde las 15.00 y hasta las 17.00 horas en la esquina de Av. Varela y 9 de Julio, frente a La Catedral, donde seguirán recolectando calzado e indumentaria deportiva a los fines de ayudar a los más necesitados. Tal como lo vienen haciendo durante toda esta pandemia.

El SFCC prepara una nueva jornada solidaria

