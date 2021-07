El entrenador Gustavo Quinteros le confirmó que no lo tendrá en cuenta y la institución avanzó en la negociación para la rescisión de su contrato. Un año y medio después de su llegada a Chile para convertirse en refuerzo estrella de Colo Colo, el campanense Nicolás Blandi está cada vez más cerca de dejar la institución trasandina y transformarse en jugador libre, una situación que le permitiría negociar con buen margen su futuro inmediato. De hecho, esa posibilidad podría abrirle las puertas de Independiente, dado que Julio César Falcioni lo sigue teniendo en carpeta. Incluso, durante el anterior mercado de pases, el delantero de nuestra ciudad estuvo a punto de fichar por el Rojo en una operación que finalmente se cayó por cuestiones económicas entre el club de Avellaneda y el Cacique chileno. Otros clubes argentinos como Estudiantes de La Plata y Argentinos Juniors también se mostraron interesados en el goleador. Y más acá en el tiempo, Juventude de Brasil tenía todo acordado para incorporarlo, aunque el jugador finalmente desistió de esa oferta. Igualmente, esta probable salida de Blandi se precipitó en los últimos diez días. Primero, el DT de Colo Colo, Gustavo Quinteros, lo cuestionó públicamente: "No está a disposición, se mantiene lesionado. No pudo nunca volver a tener un nivel deportivo como para jugar y demostrar sus condiciones. Es una pena, porque en algún momento en otros clubes ha mostrado un buen nivel de juego", señaló. La respuesta del campanense a esas declaraciones se conoció a través de las redes sociales: "Lo que Juan dice de Pedro habla más de Juan que de Pedro", fue la reflexión que posteó Nico horas después. Y esta semana, después del triunfo 4-0 de Colo Colo sobre La Serena por la Copa de Chile, trascendió que Quinteros le informó al jugador que ya no lo tendrá en cuenta, una situación que llevó a la dirigencia a mejorar la oferta para la rescisión del elevado contrato que tiene Blandi, quien ya ha mantenido diferencias económicas con la conducción del club durante la pandemia. De alcanzarse un acuerdo, el Cacique recuperará un cupo de extranjero y también espacio salarial para realizar una nueva incorporación. Mientras el campanense, finalmente, podrá buscar un nuevo rumbo tras una experiencia que no le ha resultado positiva (solo disputó 21 partidos y apenas ha marcado 2 goles) y que lo ha tenido en el centro de las críticas de parte de la prensa chilena.



INDEPENDIENTE ESTÁ ATENTO A LO QUE SUCEDA CON BLANDI, AUNQUE TAMBIÉN HAY OTROS CLUBES ARGENTINOS INTERESADOS EN EL DELANTERO CAMPANENSE.



Campanenses de Primera:

Nicolás Blandi, cada vez más cerca de dejar Colo Colo

