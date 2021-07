Son los dos primeros refuerzos para la segunda rueda. Franchini también espera por "un delantero versátil que pueda jugar por todo el frente de ataque". Mientras, el DT comenzó a preparar el duelo del próximo lunes frente a Instituto. Los mediocampistas Emiliano Agüero y Ezequiel D´Angelo fueron presentados ayer ante sus nuevos compañeros y ya trabajan bajo las órdenes del cuerpo técnico que comanda Marcelo Franchini, aunque todavía no fueron oficializados como nuevos refuerzos de Villa Dálmine (hoy firmarían sus respectivos contratos). "Queríamos tenerlos con nosotros lo antes posible para tratar de ponerlos de la mejor manera para ya poder utilizarlos desde el inicio mismo de la segunda rueda", explicó ayer el entrenador Violeta en diálogo con FM Radio City. Agüero es un volante central de 26 años que surgió en River Plate y luego pasó por Argentinos Juniors, San Martín de San Juan y Guillermo Brown de Puerto Madryn antes de desembarcar en River Plate de Paraguay, donde disputó las últimas dos temporadas. Sin embargo, arriba al Violeta después de no haber tenido actividad en el último mes. En cambio, D´Angelo es un mediocampista ofensivo de 32 años que recientemente rescindió contrato con Estudiantes de Río Cuarto, donde sumó minutos en varias de las últimas fechas de la Primera Nacional. Surgió en Chacarita y luego tuvo una prolífica carrera: jugó también en Centro Español de Uruguay, Rangers de Chile, Bolívar de Bolivia, Comunicaciones, All Boys, Olimpo de Bahía Blanca, Gimnasia (LP), San Telmo y Deportivo Morón. A su vez, Franchini reveló que también aguarda la llegada de "un delantero versátil que pueda jugar por todo el frente de ataque, tanto por afuera como por adentro" para así poder disponer de una formación de acuerdo a sus preferencias tácticas desde el inicio mismo de la segunda rueda (los refuerzos no pueden debutar antes). "Hoy estoy armando un equipo sin puestos naturales y eso complica demasiado las cosas", señaló el entrenador, quien enumeró las cuatro partidas que ya ha sufrido el plantel (Ojeda, Garro, Schweizer y Zarantonello) y las cuatro bajas por lesión (Tello, Lando, Olguin y Bruera), al tiempo que aclaró que no tiene en cuenta a Franco Flores, Marcos Sánchez y Luciano Vázquez por "una decisión dirigencial". Por esta combinación de situaciones, actualmente cuenta con recursos limitados y, dada su intención de mantener el sistema 4-1-4-1, ha improvisado posiciones. Aunque, vale decirlo, parecería ser más por un "capricho" táctico. Por ejemplo, en su insistencia en sostener a Santiago Moyano como volante central, cuando todo indica que, a partir de la segunda rueda, será Emiliano Agüero quien ocupe esa posición. De hecho, el DT admitió que el propio Moyano ya le manifestó que se siente "incómodo" en esa función. Es que su puesto natural es el de lateral derecho, donde hoy se está improvisando a Maximiliano Pollacchi (marcador central). Mientras Agustín Stancato, quien sí se formó como volante central, disputó los últimos dos encuentros como volante interno. Por ello, todo resultaría más natural si Pollacchi siguiera como marcador central, Moyano ocupara el lugar de lateral derecho y Stancato jugara como volante central. Aunque, para ello, debería deja atrás el 4-1-4-1 y pasar a utilizar un sistema 4-4-2 ante la falta de volante mixtos y teniendo en cuenta que ha preferido no recurrir a juveniles en este difícil momento del Violeta. Quizás, esas variantes sean una opción para los últimos dos partidos de la primera rueda, después que esa levantada que había experimentado el equipo tras el último parate se viera interrumpida por las flojas actuaciones mostradas ante Tristán Suárez y Gimnasia de Jujuy. "Sé que estamos en deuda en la parte ofensiva", reconoció Franchini, quien se ilusionó con "sacar adelante" los partidos que restan de la primera rueda: el lunes frente a Instituto como local y, luego, ante Barracas Central como visitante. Después, con la posibilidad de disponer de los refuerzos, el DT aseguró que confía "plenamente" en que este presente de Villa Dálmine "va a cambiar". Por lo pronto, como punto de partida para esa esperanza, ya tiene bajo sus órdenes a dos de las incorporaciones que solicitó.



Franco Acita será el árbitro en el duelo ante Instituto La programación de la 16ª fecha de la Primera Nacional ya está confirmada y también fueron anunciados los cuartetos arbitrales para cada uno de los encuentros. Y en el caso del partido entre Villa Dálmine e Instituto, pautado para el lunes a las 14.00 horas en el estadio de Mitre y Puccini, Franco Acita fue designado como referee principal. Será su primera vez dirigiendo al Violeta, aunque será la segunda vez que esté en Campana esta temporada: fue cuarto árbitro en el único triunfo del equipo de nuestra ciudad en la temporada (el 2-0 sobre Deportivo Morón el pasado jueves 17 de junio). En esta oportunidad, Acita será acompañado por los asistentes Mariano Rossetti y Christian Martínez Cuenca y por el cuarto árbitro Mariano Negrete.

