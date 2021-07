El Municipio amplía las instalaciones del CIMoPU para seguir mejorando la seguridad

Se ocupará el edificio donde funcionaba el Juzgado de Faltas Nº 2. "Este nuevo espacio permitirá reubicar la Mesa de la Enlace y ampliar la sala de los monitoristas", explicó el intendente Abella. El Municipio comenzó con obras de ampliación en el Centro Integral de Monitoreo Público Urbano (CIMoPU), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana, a los efectos de ampliar la capacidad operativa de los monitoristas y continuar así mejorando la seguridad. El proyecto implica unir el edificio que ocupaba el Juzgado de Faltas Nº 2, que se trasladó a las oficinas de la Dirección General de Tránsito y Transporte, al inmueble del centro de monitoreo. Esto permitirá reubicar la Mesa de Enlace y ampliar el espacio destinado a los visualizadores. "Es una obra sumamente necesaria para poder darle más espacio a este sector ya que cuando llegamos, allá por el 2016, había solo 250 cámaras de seguridad y hoy tenemos 600", expresó el intendente Sebastián Abella. Además, explicó que esta ampliación permitirá mejorar el espacio de trabajo garantizando el cumplimiento de las medidas sanitarias y, a la vez, optimizar la calidad del mismo. "Por el contexto de pandemia, actualmente el CIMoPU no cuenta con todo el personal en su totalidad. Por eso, al ampliar el sector se va a poder trabajar con el personal al 100% y, en un futuro, sumar más visualizadores", concluyó. En tanto que, el subsecretario de Prevención Ciudadana, Nerio Nogueira, también coincidió en la importancia de la obra para ampliar el espacio y, por ende, el aforo de monitoristas. "Desde hace más de un año estamos trabajando con la capacidad mínima indispensable respetando los protocolos y si bien la calidad del servicio no se alteró porque tenemos un sistema de cámaras que posee equipos fijos que no necesitan personas mirándolas, también contamos con domos que sí requieren tener la vista del monitorista y manejarlos ante un evento", finalizó Nogueira.

Abella y Nerio Nogueira dieron detalles de las obras.





Se ampliará la sala de monitoristas para continuar mejorando la seguridad.





El Intendente supervisó los trabajos.





Las obras en el CIMoPU comenzaron esta semana.



El Municipio amplía las instalaciones del CIMoPU para seguir mejorando la seguridad

