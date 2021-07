Desde las 15.00 horas estará recibiendo a Liniers, un rival que viene en alza y al que no vence desde 1991. El Portuario, que va por su tercer triunfo en fila, repetiría nuevamente a los mismos 11 titulares. En caso de ganar tomará cuatro puntos de ventaja en la cima. Un paso más, uno muy importante, buscará dar Puerto Nuevo cuando desde las 15.00 horas enfrente como local a Liniers por la octava fecha del Torneo Apertura de la Primera D que lo tiene como único líder. Y el conjunto de nuestra ciudad no solo mira a todos desde arriba, sino que, en caso de ganar hoy, tomará cuatro puntos de ventaja en la cima y le pondrá mucha presión a Muñiz, su más inmediato perseguidor (mañana domingo recibe a Central Ballester). Claro está: el Portuario no la tendrá nada fácil. Si la menor de las divisionales de Ascenso nunca ofrece partidos sencillos, mucho menos lo es para el elenco campanense medirse con Liniers, un rival al que no ha podido vencer en los últimos 30 años y contra el que acumula 24 juegos sin victorias (ver El Historial). Pero el plantel dirigido por Gastón Dearmas (que estará ausente nuevamente tras dar positivo de Covid) viene desarrollando, justamente, una campaña histórica: con cinco victorias y dos empates se mantiene invicto y genera fecha tras fecha mayor ilusión entre sus simpatizantes. Y ganarle hoy a Liniers le permitiría confirmar definitivamente su chapa de candidato a quedarse con el Apertura y un lugar en la final por el primer ascenso. Puerto Nuevo llega a este compromiso con dos victorias en sus últimas dos presentaciones (5-2 a Atlético Lugano como local y 1-0 a Yupanqui como visitante) y con la posibilidad de repetir por cuarto encuentro consecutivo la formación titular, que es la misma con la que arrancó el torneo, a excepción de Sandro Areco, reemplazante del lesionado Enrique Grieger (meniscos) en la zaga central. Así, el Portuario saldría hoy a la cancha con Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Sandro Areco, Mario Godoy, Uriel Huarte; Kevin Redondo; Selem Lojda, Ezequiel Ramón, Enzo Ritacco, Enzo Moreno; y Antonio Samaniego. La nómina de convocados se completa con Tabaré Benítez, Kevin Casco, Braian Cívico, Eliseo Aguirre, Marcos Quiroga, Rodrigo Martínez, Alexander Meza y Gastón Pérez. Por su parte, Liniers llegará al barrio Don Francisco en alza, aunque con la obligación de ganar para seguir en carrera en la pelea por el título del Torneo Apertura. El conjunto de General Villegas es siempre candidato al ascenso, pero en este certamen tuvo un flojo arranque (dos empates y una derrota). Sin embargo, en la cuarta fecha inició el camino de la recuperación y, desde entonces, acumula tres victorias (2-0 a Central Ballester, 2-0 ante Juventud Unida y 3-0 frente a Deportivo Paraguayo) y apenas una derrota (1-0 ante el escolta Muñiz). Para enfrentar al Auriazul, el DT Fabián Cabello dispondría los siguientes once titulares: Ignacio Díaz Peyrous (ex Puerto Nuevo); Rodrigo Di Motta, Thiago Monzón Toloza, Víctor López, Santiago Formichelli; Luciano Grosso, Mateo Gridel, Ian Lynch, Exequiel Ortiz; Juan Pablo Godoy y Juan Kirzner.

EL AURIAZUL JUGARÁ DESDE LAS 15.00 EN EL CARLOS VALLEJOS, CON ARBITRAJE DE HERMES GIGANTE (FOTO: MARCELA LUNA). EL HISTORIAL: 24 PARTIDOS SIN TRIUNFOS Por Gustavo Belsué Puerto Nuevo acumula 24 partidos sin poder vencer a Liniers en el campo de juego. O sea: sin contabilizar el triunfo de 2016 que se resolvió en el Tribunal de Apelaciones de AFA por mala inclusión de jugadores de parte de La Topadora (habían igualado 0-0 y terminó siendo triunfo 2-0 del Portuario en los escritorios). En esta racha, el equipo de nuestra ciudad suma 11 empates y 13 derrotas desde su última victoria, que fue el 21 de septiembre de 1991, por la 15ª fecha de la Primera D 1991/92, cuando se impuso 2-1 con goles de Mauricio Oviedo y Fabián Gamboa. Hoy, Liniers y Puerto Nuevo se estarán enfrentando por 38ª vez. Hasta el momento, el Auriazul ganó 3 veces, Liniers venció en 23 oportunidades y empataron en 11 ocasiones (el Auriazul marcó 25 goles, mientras La Topadora convirtió 75). COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 18 partidos, el Portuario ganó 3 (14 goles) y Liniers venció en 9 oportunidades (35 goles). Empataron 6 juegos. COMO LOCAL LINIERS. De 19 encuentros, Liniers ganó 14 (40 goles) y empataron 5. Puerto no ganó (11 goles). EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL. El domingo 10 de marzo de 2019, por la 21ª fecha de la Primera D 2018/19, Liniers se impuso 2-0 con goles de Damián Galván y Santiago Szerdi. MÁXIMOS GOLEADORES: Los mayores anotadores de Puerto Nuevo en este historial son Carlos Canale (3), Héctor Leyes (2), Juan Carlos Suárez (2) y Omar Díaz (2). En tanto, en Liniers se destacan Spinotti (6), Martín (6), Walter Negretti (3), Fernando Bianchi (3) y Santiago Szerdi (3). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL EMPATE LOCAL DE 1995 El 16 de diciembre, por la 4ª fecha del Torneo Clausura de la Primera C 1995/96, Puerto Nuevo y Liniers empataron 1-1 en cancha de Villa Dálmine. La síntesis de ese encuentro fue la siguiente: PUERTO. NUEVO (1): Alejandro Molina; Mariano Giménez, Gustavo Kerke, Maximiliano Guglielmo (Diego Rosada), Juan Gamarra; Marcelo Pasquet, Jorge Vázquez (Nicolás Pietroni), Omar Díaz, Claudio Colarussa; Fabián Gamboa y Roque Cabezas. DT: Carlos Alberto Pérez. LINIERS (1): Javier Alonso; Carlos Benítez, Roberto Cardozo, Céspedes y Juan Carlos Mendoza; Miguel Mendoza, Mario Paz (Walter Ruiz Geréz) y Acosta; Brossi, (Luna), Angel Benítez (Paredes) y Enrique Primerano. DT: Carlos Arias. GOLES: Rosada (PN) y Cardozo -de penal- (L). EXPULSADOS: Mendoza, Acosta y Primerano (L). CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Guillermo Rietti.

Primera D:

La ilusión de Puerto Nuevo afronta hoy una prueba de fuego

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar