Así lo enfatizó el intendente Abella sobre la intención de Cantlon de sumarse al espacio. "Queremos que pongan sus bancas en nuestro bloque la sesión que viene. Me gustaría pasar de tener 11 a 13 concejales para trabajar por los vecinos en un mismo espacio", dijo. Ante la intención del concejal Cantlon de sumarse a Juntos por el Cambio de cara a las próximas elecciones legislativas, el intendente Sebastián Abella indicó que "es llamativo que, de la noche a la mañana, el vecinalismo se sienta identificado con nuestro espacio". "Si él quiere ser parte del frente, será bienvenido. Siempre es bueno sumar fuerzas políticas al espacio, pero lo que necesitamos es que sea sincero y se sume desde hoy", sostuvo en contacto con los medios locales. "Todos los que formamos parte de Juntos por el Cambio queremos que pongan sus bancas en nuestro bloque la sesión que viene. Me gustaría pasar de tener 11 a 13 concejales para trabajar por los vecinos en un mismo espacio", indicó. Y agregó: "Me gusta que Cantlon haya recapacitado y que ese partido y dirigentes que tanto critica, ahora pueda sentarse y discutir qué país queremos, y principalmente qué ciudad". Por otra parte, aseguró que "me gustaría verlo apoyar algún proyecto del Departamento Ejecutivo, tal como lo hizo nuestro bloque en estos 5 años de gestión. Sin embargo, Unión Vecinal siempre se rehusó a acompañar nuestros proyectos". Además, dijo que "no se trata solamente de estar unidos, sino también coincidir con la ciudad que queremos. Estar unidos es esforzarse permanentemente por los vecinos". "Más allá de la conformación de listas, todos podemos compartir una interna. Nosotros tenemos definido dónde estamos parados y quiénes somos desde el día uno y si hay líneas políticas que quieren sumarse serán bienvenidas", concluyó Abella.

