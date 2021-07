» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 10/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Por la Ley de Acompañantes Terapéuticos







Los Acompañantes Terapéuticos de Campana agradecen a la Concejal Karina Sala su acompañamiento en la lucha por tener una ley que regule su profesión. Días pasados, el Honorable Concejo Deliberante de Campana aprobó por unanimidad un proyecto de Resolución de la Concejal Karina Sala, por el cual le solicita a ambas Cámaras legislativas de la Provincia de Bs. As. el pronto tratamiento del Proyecto de Ley de "Acompañantes Terapéuticos" Expte. D 80/20-21, que tiene por objeto reglamentar la actividad de quienes se desempeñan como trabajadores del campo de la salud, promoviendo la jerarquización de la profesión por su relevancia social y su contribución a la construcción de alternativas en salud mental en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. El Acompañamiento Terapéutico es una profesión del campo de salud mental que -si bien existe hace varias décadas- ha tenido un fuerte desarrollo en los últimos años, acompañando los cambios introducidos por la Ley de Salud Mental Nº 26657. En nuestra ciudad, ese impulso fue dado por la creación de la Tecnicatura Superior en Acompañamiento Terapéutico en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 15, donde cursan y egresan profesionales de Campana y de toda la zona. La necesidad de contar con una Ley que regule esta profesión es un reclamo de todos los sectores interesados, comenzando por los propios A.T., pero también de los usuarios y sus familias, las obras sociales, las instituciones de atención, etc. De ahí la importancia que tiene la iniciativa de la Concejal Sala y la gratitud del sector a ella, a su bloque y al Honorable Concejo Deliberante en su totalidad; por comprender el reclamo del sector y la necesidad de la comunidad toda de contar con una regulación del Estado sobre este campo profesional. A partir de la iniciativa de la Concejal Sala, los propios A.T. han establecido una red de comunicación con colegas de la mayoría de los distritos de la Provincia, promoviendo en su ámbitos legislativos locales la aprobación de proyectos similares que insten a la Legislatura Provincial a tener en cuenta la necesidad de dar tratamiento urgente y aprobar dicha Ley.

Los Acompañantes Terapéuticos de Campana agradecen a la Concejal Karina Sala su acompañamiento en la lucha por tener una ley que regule su profesión.



Por la Ley de Acompañantes Terapéuticos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar