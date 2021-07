» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 10/jul/2021 de La Auténtica Defensa. Pablo Gentilini:

El coordinador del Partido Libertario en Campana habló con La Auténtica Defensa de la ruptura con la línea de Espert, la posibilidad de nuevas alianzas, el gobierno de Abella y la recepción de las ideas del capitalismo laissez faire en Campana. Un pensamiento que en Argentina estuvo siempre vinculado a las elites emerge ahora en los medios, redes sociales y mesas de discusión con irreverencia, reorientado hacia un público plebeyo acaso cansado de las alternativas que ofrece desde hace 20 años la política nacional. Se trata del libertarismo, corriente que reúne liberales clásicos, minarquistas y anarcocapitalistas, revaloriza las ideas de Juan Bautista Alberdi y confía en que, para bajarse de la montaña rusa, el país necesita desatar la iniciativa individual y reducir el tamaño del Estado, incluso hasta lo mínimo indispensable. En Campana este espacio encontró intérpretes que hoy, después de irrumpir juntos en la arena local, se ven construyendo líneas diferentes. Una de ellas la encabeza Pablo Gentilini, referente del Partido Libertario, que charló con La Auténtica Defensa sobre la posibilidad de competir en las PASO, las negociaciones para formar un frente político independiente, la gestión local y el impacto que las ideas del capitalismo laissez faire están teniendo en la ciudad. ¿Por qué hubo una ruptura en el frente libertario local poco después de conformarse? Hasta los primeros días de junio había dentro del Frente Avanza Libertad tres líneas internas: el Partido Libertario, la UCD y Avanza Campana. Cuando Espert comienza a negociar unilateralmente con Juntos por el Cambio, el Partido Libertario se retira del frente. En nuestra Declaración de Principios nos comprometemos al pleno respeto de las libertades individuales y a ser un partido que no ceda sus principios para contentar a posibles aliados. Estamos en conversaciones para el armado de un frente de centroderecha. Si no es posible, vamos a participar como Partido Libertario presentando candidatos propios. Entiendo que a nivel nacional se están haciendo los mayores esfuerzos por conformar un frente con otros espacios políticos, aunque por ahora no hay nada confirmado. Lo seguro es que nuestra intención es competir por afuera de la grieta, como tercera opción. Milei tilda tanto a JxC como al Frente de Todos de "socialistas". ¿Para vos el gobierno de Abella en Campana es socialista? Yo lo entiendo de forma diferente. Al gobierno de Sebastián no lo veo como un gobierno socialista. Si me parece que hay un déficit de gestión y en la priorización y asignación de recursos. Pero no es un gobierno socialista, se han hecho cosas en Campana. Creo si que se puede gestionar mejor, hacer una asignación de recursos más eficiente, priorizar ciertas obras y actividades que son esenciales por encima de otras que no lo son tanto. Y veo que ha crecido la plantilla de funcionarios políticos en los últimos años de una forma bastante importante. ¿Qué recepción han tenido las ideas del libertarismo en Campana? Para nosotros es una grata sorpresa toda la gente que se acerca por semana a afiliarse. Hay buena respuesta de los jóvenes, que no nos sorprende, y también de la gente mayor, algo que por ahí impacta más. Se muestran muy identificados con lo que dice Milei. Él tiene quizás esa impronta tan particular desde su imagen, pelo, forma de ser y elevar el tono de voz, pero creo que su mensaje es muy claro y genera mucho interés. En general la aceptación de nuestras propuestas está siendo muy buena y tenemos fuerte presencia en las redes sociales. ¿Cómo compatibilizan estas ideas en una ciudad que nació y se hundió con el librecambio, y resurgió con la industrialización por sustitución de importaciones, un modelo impulsado fuertemente desde el Estado? Es cierto: Campana creció con el modelo agroexportador y después tuvo un segundo boom con la instalación de Dálmine. Pero falta una tercera ola, que quizás hasta ahora se plasmó más en Zárate que en nuestra ciudad. Hay que entender los momentos históricos. Cuando Milei habla de volver a Alberdi o a la generación del `80, quiere decir que debemos potenciar al campo pero también la generación de productos de valor agregado, que impliquen desarrollo, calidad, que puedan competir en el mundo. Se refiere a abrirse al mundo, comerciar, impulsar la iniciativa privada, bajar los impuestos, equilibrar el gasto. Reducir el Estado a lo mínimo indispensable, una postura que a veces la gente no entiende y cuestiona. En lo personal, yo soy un poco más conservador, diría un liberal clásico. En Argentina estas ideas siempre estuvieron vinculadas a las elites. ¿Qué le propone este nuevo libertarismo plebeyo? Si vos mirás hacia adentro del Partido Libertario te vas a llevar una sorpresa porque hay trabajadores -en su mayoría del sector privado-, estudiantes, empresarios pymes. No vas a encontrar grandes empresarios, políticos de carrera, sindicalistas que hace 30 años que están dentro de un sindicato. Somos gente común, gente de trabajo. Yo termino de laburar y en mis ratos libres, como los demás integrantes del grupo, le sacó tiempo a la familia para trabajar por el partido. Entendemos que la única forma de salir adelante es aplicando las ideas que en el resto del mundo funcionan, no hay que inventar nada, hay que copiar. Abrirse al mundo, comerciar, volver a las ideas de Alberdi, que no son otra cosa que sentido común: sacarle la pata de encima a la gente, bajar los impuestos, dejar crecer, producir, generar riqueza y trabajo, un círculo virtuoso que hoy no se está dando. Por el contrario, tenemos un sector estatal cada vez más grande y un sector privado cada vez más chico. 