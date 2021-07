Tenaris continúa con las obras para fortalecer el sistema sanitario de Campana

Mientras avanza la construcción del nuevo laboratorio, también se refaccionó la Guardia y las áreas de Maternidad y Pediatría. Además, en el anexo hospitalario, ex Sociedad Cosmopolita, se realizaron refacciones de mampostería y se extendió el alcance de la red de gas. Tenaris sigue estando presente en el sistema sanitario local, fortaleciendo mediante obras de infraestructura sus capacidades para afrontar los nuevos casos de COVID-19. Recientemente, en conjunto con la Secretaría de Salud del Municipio de Campana, la compañía culminó con dos importantes intervenciones: una de ellas en el Hospital Municipal San José, que consistió en el tendido de las líneas de gases al sector de la Guardia, incluidas las posteriores pruebas de presión y Flushing. Asimismo, se avanzó con los mismos tendidos hacia los sectores de Maternidad y Pediatría, trabajos que fueron puestos en pausa debido a la demanda sanitaria existente. "La Guardia es una servicio que todos las temporadas de invierno suele estar sujeto a un gran nivel de actividad, pero claramente la pandemia complejizó esta situación. Por eso para nosotros es diferencial contar con más bocas de oxígeno tanto para brindar una primera asistencia al paciente que llega con su respiración comprometida, como frente a la eventual necesidad de ampliar el espacio de internación", explicó Cecilia Acciardi, secretaria de Salud de la Municipalidad de Campana. En paralelo, continúa la construcción del nuevo laboratorio, obra que implica la ampliación en 285 m2 cubiertos del primer piso del establecimiento. Se trata de una inversión de más de $28 millones que hará posible incrementar el promedio de extracciones que se realizan por día, disponer de un ambiente mejor ventilado -una medida de prevención clave en contexto de pandemia- y liberar espacio en el corazón del edificio para eventuales expansiones de otras áreas críticas. Hoy está finalizada el montaje de la loza y el hormigonado sobre los que se construirán las paredes y techos del laboratorio, salas de extracción, recepción y pasillo conector con el resto del establecimiento. Por otro lado, Tenaris también ejecutó obras de infraestructura en el anexo hospitalario que el Municipio montó en la ex sede de la Sociedad Cosmopolita, ubicada en calles Moreno y Becerra. Allí se realizaron refacciones de mampostería exterior y la extensión del tendido de gas para que pueda abastecer a la cocina y los baños. A este anexo hospitalario son destinados pacientes positivos y no COVID que requieren internación y/o aislamiento, pero cuyos cuadros no revisten de la gravedad suficiente como para requerir supervisión médica constante. El proyecto sumó 17 nuevas camas de internación a la ciudad. Desde que comenzó la pandemia, Tenaris ha contribuido con el sistema sanitario municipal primero llevando adelante una obra para aumentar la capacidad del sistema de soporte para las camas de Unidad de Cuidado Intensivo (UCI). Para eso, incrementó el caudal y presión del aire comprimido, mejoró la infraestructura eléctrica y reemplazó el sistema de acumulación de oxígeno medicinal. Al mismo tiempo, Tenaris contribuyó a ampliar la capacidad de asistencia médica del edificio donando 17 respiradores mecánicos, 12 camas de terapia intensiva y equipamiento complementario: flujímetros, bombas de infusión, manómetros de aire comprimido y manómetros de oxígeno. También se donaron cientos de kits de bioseguridad para cuidar la salud de su personal médico, administrativo y auxiliar. Asimismo, durante agosto del año pasado la empresa montó en tiempo récord un módulo médico que sumó 10 camas de internación clínica al Hospital. Hoy esas camas fueron redistribuidas en otras locaciones del establecimiento y el módulo siguen funcionando como centro de testeos COVID, contribuyendo a identificar pacientes positivos y aislarlos, reduciendo la proliferación de los contagios.











Tenaris continúa con las obras para fortalecer el sistema sanitario de Campana

