La Presidenta del bloque de Concejales del Pj-Frente de Todos, Soledad Calle, anunció la apertura de inscripción para el Programa de Sostenimiento Económico, el cual busca acompañar con fondos no reembolsables a quienes realizan actividades que se han visto muy comprometidas durante el confinamiento, como el transporte escolar, gastronomía, salones de fiesta, etc. La Provincia busca distribuir $2.000 millones entre microemprendedores y comercios afectados especialmente por la pandemia. Para ello, la Presidenta del bloque de Concejales del PJ-Frente de Todos, Soledad Calle, anunció la inscripción para el Programa de Sostenimiento Económico. "Se trata de una iniciativa que estamos difundiendo, impulsada desde el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, donde se otorgarán aportes no reembolsables con carácter extraordinario, a quienes, en muchos casos, han reducido su actividad a cero durante las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19" expresó Calle. Quienes quieran ser beneficiarios del subsidio, deberán inscribirse en la página web https://www.gba.gob.ar/produccion/programa_sostenimiento_ economico. Entre las actividades contempladas, figuran: Servicio de Transporte escolar y otros; Comercio minorista de indumentaria, calzado y ventas en general; Gastronomía y Bares; Salones de baile, fiestas y boliches.; Guarderías y jardines maternales; Servicios especializados, como fotografía, fotocopias, ventas de entradas, peluquería, entre otros; Servicios vinculados a prácticas deportivas y explotación de instalaciones; y elaboración de cerveza. El listado completo se encuentra en la página web del Ministerio. "Para ser beneficiario, se deberá cumplir con algunos requisitos, entre los principales, que sus ingresos hayan caído en 2020 en comparación con 2019, o hayan aumentado hasta un 10%. O que hayan iniciado actividades en 2020, o que no hayan recibido otros beneficios dinerarios de similares características y por el mismo objeto. Lo importante es que seguimos apoyando a las actividades afectadas por la pandemia, mientras avanzamos con la vacunación que nos permita recuperar la normalidad productiva, y así poder encaminarnos definitivamente en la reconstrucción de la economía" concluyó la Presidenta del bloque Pj-Frente de Todos.

