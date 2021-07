Covid-19: Las nuevas variantes, ¿qué significan?

Víctor Racedo

Actualmente estamos lidiando con un virus que se propaga mucho más fácilmente que la versión que surgió en Wuhan a fines de 2019. Los sistemas de nomenclatura establecidos, para nombrar y rastrear a los virus SARS-CoV-2, se siguen utilizando en la investigación científica, y así se continuará haciendo. Con el fin de contribuir a los debates públicos sobre las variantes, la OMS convocó, a algunos científicos, a la Red de Laboratorios de Referencia para el COVID-19, y a otros expertos en nomenclatura virológica y microbiana, y en materia de comunicación, procedentes de varios países y organismos. Se les encargó que buscaran denominaciones que fueran fáciles de pronunciar y no generasen estigmas. Por el momento, este grupo de expertos convocado por la OMS ha recomendado el uso de denominaciones basadas en las letras del alfabeto griego, es decir, Alfa, Beta, Gamma, que serán más fáciles de usar y más prácticas para los debates del público no científico. La variante Alpha, identificada por primera vez en Reino Unido, realizó un gran salto en su capacidad de transmisión. Ahora la Delta, encontrada por primera vez en India, dio un salto aún más grande. La forma más clara de comparar el poder de propagación biológico puro de los virus es observar su R0 (el número de reproducción). Ese es el número promedio de personas a las que cada infectado transmite un virus, si nadie fuera inmune y si nadie tomara precauciones adicionales para evitar infectarse. Ese número era de alrededor de 2,5 cuando comenzó la pandemia en Wuhan y podría llegar a 8,0 para la variante Delta. Otros virus tienen un R0 mucho más alto, y el poseedor del récord, el sarampión, puede causar brotes explosivos. El sarampión está entre 14 y 30. Aún es difícil predecir cuál resultará ser la estrategia óptima para el coronavirus. Los diferentes virus utilizan diferentes técnicas para seguir infectando. El sarampión es explosivo, pero deja una inmunidad de por vida, por lo que siempre tiene que encontrar a alguien nuevo. La gripe tiene un R0 mucho más bajo, apenas por encima de 1, pero muta constantemente para evadir la inmunidad. Estamos en una fase realmente intermedia y algo impredecible, es difícil predecir cómo se desarrollará dentro de un año. En los países con buenas campañas de vacunación, o donde no se ha politizado ni la enfermedad ni la vacuna se espera que las próximas variantes no puedan representar un problema importante debido a la inmunidad generalizada. Pero estas variantes cada vez más transmisibles son una pesadilla para el resto del mundo, donde se hace cada vez más difícil contener al covid-19. La pesadilla parece nunca acabar y, cada tanto, aparece una nueva cepa del Covid-19 -virus que puso al mundo entero en jaque- sobre la cual hay que prestar atención. En este caso, la variante más reciente es la Épsilon que ya está presente en la Argentina y que preocupa a los expertos porque posee mayor transmisibilidad que la cepa original. Esto significa que, frente a esta versión del SARS-CoV-2, los anticuerpos de convalecientes y post vacuna tiene menor efectividad. ¿Por qué Épsilon es preocupante? La característica Épsilon es una variante producida a partir de tres mutaciones mayores a nivel de la proteína S. Esto hace que sea mucho más agresiva y que tenga más escape inmunológico ¿Por qué hay mutaciones del Virus? Las mutaciones del Covid-19 se dan porque hay circulación viral. Mientras pasan de una persona a otra, se pueden llegar a modificar. ¿Qué dice la OMS? En estas últimas horas, la Organización Mundial de la Salud calificó a la mutación Épsilon como "preocupante". Argentina es uno de los 34 países, aparte de los Estados Unidos (lugar en el que se cree que se originó esta cepa), que presentó casos de esta variante del virus. Se reportaron positivos en Córdoba y Santa Fe. Asimismo, la variante Épsilon no es la única que les trae dolores de cabeza a los epidemiólogos, sino que también lo hace la Delta, que en las últimas semanas llamó la atención por la alta contagiosidad que presenta. La variante Delta causa: Dolor de cabeza y de garganta, secreciones nasales, fiebre y tos. Aunque a priori pueden parecer los mismos síntomas que los producidos por otras variantes, lo cierto es que existen importantes matices: causa más mucosidad y dolor de garganta, pero produce menos tos y pérdida olfativa. De hecho, la pérdida de olfato no aparece entre los diez síntomas más comunes de los afectados por la cepa india. Todos los virus cambian con el paso del tiempo, y también lo hace el SARS-CoV-2, el virus causante de la COVID-19. La mayoría de los cambios tienen escaso o nulo efecto sobre las propiedades del virus. Sin embargo, algunos cambios pueden influir sobre algunas de ellas, como por ejemplo su facilidad de propagación, la gravedad de la enfermedad asociada o la eficacia de las vacunas, los medicamentos para el tratamiento, los medios de diagnóstico u otras medidas de salud pública y social. Si estoy vacunado, ¿puedo infectarme con estas variantes? La vacuna no previene la infección. En el mejor de los casos, previene las complicaciones. Lo cierto es que a mayor cantidad de vacunados, menos probabilidad de existir nuevas variantes hay. Las tres recomendaciones iniciales: Lavado de manos, distanciamiento social mayor a un metro y medio y uso de barbijo son, sin ninguna duda, la mejor protección actual. Sobre todo en aquellos países donde se ha demorado la vacunación, en aquellos países donde se está politizando la enfermedad o la vacuna, y en aquellos países donde se hace inevitable la aglomeración social o el hacinamiento en las viviendas. Por Dr. Víctor Racedo

