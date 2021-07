P U B L I C



Dra. Romina Barraza (MP 552214) - Médica Sexóloga y Educadora en Sexualidad humana La sexualidad es una parte integral de nuestro ser. Y como tal, nos aborda en diferentes aspectos… Psicológicos, biológicos, sociales, culturales, éticos, religiosos, etc. Se trata de nuestra forma de ser y expresarnos, donde la identidad y el respeto hacia ella se tornan vitales. A pesar de las leyes que tenemos en Argentina, aun encontramos grandes falencias en el sistema de salud (entre tantos otros). Es por eso, que hace un tiempo venimos trabajando fuerte para poder formar un equipo interdisciplinario capaz de brindar a nuestra comunidad un servicio en salud integral respetuoso para cada persona. En especial para quienes en algún momento fueron excluidos del mismo. La salud es un Derecho y necesitamos ofrecer los espacios para que todxs tengan la oportunidad de una vida saludable. Desde el área de Sexología clínica, abordaremos los primeros encuentros para hablar sobre las necesidades e inquietudes de cada consultante y luego coordinar, en caso de requerirse, la atención con las distintas especialidades. Dra. Andrea Gianaculopulo (M.P.: 57372) - Médica Pediátra Para mí es un desafío ser parte de este equipo. Me sumo para trabajar y aporta desde el respeto, para aprender (siempre) de mis colegas y de las familias que me dejan acompañarlas y transitar el camino de la crianza de sus hijxs. Me sumo porque creo que es urgente trabajar juntxs para que las infancias sean reconocidas, libres de prejuicios y estigmas, felices, con pleno goce y acceso a derechos para construir así una sociedad más inclusiva, justa, equitativa e igualitaria. Lic. Avril Ortega (M.P.: 20730) - Psicoterapia individual desde una perspectiva de género Implica un trabajo analítico que no se limita al individualismo, sino que tiene en cuenta la trama vincular y social del analizadx. Esta se encuentra inmersa en construcciones históricas y en constante cambio, respecto de la identidad de género, orientación sexual, y en las relaciones de poder que derivan de las mismas y generan situaciones de mayor o menor desigualdad y privilegios según el grupo al que se pertenezca. Como mujer disidente y profesional de la salud mental me propongo brindar un espacio de análisis seguro y en constante adaptación y diálogo con la comunidad respecto de las necesidades que surjan en la clínica psicoanalítica. Dra. Victoria Tezza (M.P.: 57498) - Endocrinóloga Uno de los factores bien establecidos para mejorar la calidad de vida y el funcionamiento psicosocial de las personas trans es el tratamiento hormonal cruzado (THC). Con el fin de facilitar el acceso a la hormonización, varios países sancionaron leyes de identidad de género. En Argentina, es la Ley 26743 la que garantiza la inclusión del THC en el plan médico obligatorio, y el derecho a recibirlo con la sola firma del consentimiento informado. El tratamiento hormonal cruzado (THC) tiene como objetivos disminuir los caracteres sexuales secundarios presentes e inducir los del género autopercibido, siendo una parte esencial en el bienestar de muchas personas. Dra. Débora Cozzarin (M.P.: 59438) - Médica Ginecóloga Obstetra. Considero que la Identidad es lo que más nos representa, este espacio fue pensado para expandir esa tarea. En CMR, con el trabajo interdisciplinario de muchas especialidades y profesionales, nos preparamos para acompañar, guiar y asistir a nuestrxs pacientes y sus familias, desde un lugar humano dónde se respeta la diversidad de género, la inclusión y la igualdad. Lxs esperamxs felices para transitar este camino con ustedes. Lic. Marcela Moragues (M.P.: 20094) - Psicóloga Lxs niñxs y adolescentes necesitan recibir amor, ser aceptadxs, ser valoradxs y reconocidxs, comenzando en su seno familiar para crecer sanxs y saludables. En el caso de personas cuya orientación sexual o identidad de género, salen de la heteronorma establecida socialmente (heterosexuales/cis-género), el acompañamiento de la familia se torna fundamental en su sano desarrollo y autoestima. La familia tiene que apoyar y acompañar, validándolxs, ya que su aceptación ayuda a que sus hijxs puedan protegerse de conductas riesgosas y de esta manera forjar una personalidad con más recursos. Acompañar en este camino no es tarea fácil, implica muchas veces desaprender las respuestas comunes para desarrollar una mirada más abierta, más flexible, sobre todo a partir de relacionarnos con eso que nos pasa, obteniendo aprendizajes diferentes para vivir una vida con sentido. Desde nuestro lugar acompañamos a las familias a transitar este camino con plenitud. Lic. Gabriel Raimundo (MP: 20680 / MN: 69359) - Psicólogo de adolescentes, adultos, parejas, familia, equinoterapia y patologías de adicciones. Supervisión de AT Con respecto a la psicología, es legítimo preguntarse qué papel juegan los mecanismos y procesos psíquicos en todo esto. Aunque no puedan abarcarse ni todos ni en todas las intrincadas influencias que se entretejen, es claro que hablamos de la identidad, que es siempre sexuada, con independencia del lugar y la importancia que este hecho tenga en la vida real de las personas, porque no somos amebas. Lo sexual viene bosquejado, por la biología, y luego es cincelado por la sociología. Sin embargo, el núcleo intermediario constituyente de la identidad sexual lo representa la red de procesos, mecanismos y conductas cargados de significación personal tales como consciente-inconsciente e interpersonal -consciente e inconsciente, que culmina con un sentimiento generalmente definido, aunque no siempre cerrado, rígido o dicotómico, sobre quiénes somos. Lic. Irina Reboni (M.P.: 1469 / M.N.: 4186) - Nutricionista, Coordinadora del Equipo de Nutrición de Centro Médico Rawson. Especialista en Obesidad y Diabetes Con respecto a la nutrición apuntamos a que cada paciente que se presente, con diversidad sexual y de género, sea el centro de nuestro tratamiento, empoderarlo, aportando todo nuestro conocimiento a fin de lograr el bienestar del mismo. La nutrición es esencial para todas las personas, focalizarnos en el aporte adecuado de macronutrientes (hidratos de carbono, proteínas y grasas) y micronutrientes (vitaminas y minerales) es nuestra propuesta. Crear menúes acordes a cada consultante cubriendo los requerimientos será siempre nuestro mayor objetivo. Dra. Elisabeth Aliendro Alcat (M.P. 550651) - Oftalmóloga Infantil y Estrabismo Es un placer pertenecer a este equipo, en el que intentaremos ofrecer información y orientación a aquellas familias con inquietudes en Diversidad sexual y de género para que, en primer lugar, se acerquen a esta realidad, porque al hacerlo, comprenderán y podrán acompañarles en su desarrollo íntegro y pleno, ofreciéndoles la seguridad, el cariño y el amor que necesitan.

Desde CMR, entendemos que la buena salud es un eje central en la vida de todas las personas y es nuestra responsabilidad y compromiso poder acercarla a la mayor cantidad de personas que la necesiten, con el adecuado trato que todxs merecemos. - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606

Equipo Interdisciplinario para la atención en Diversidad Sexual y de género (2da. parte)

