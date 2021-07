Efemérides del día de la fecha, 10 de Julio

DÍA DE LOS BEATLES Establecido por fanáticos de la banda británica en el año 2008, en este día se conmemora la llegada de "The Beatles" a Liverpool, tras concluir una exitosa gira en Estados Unidos, en el año 1964: "Aterrizamos en el aeropuerto y encontramos multitudes en todas partes, como si hubiesen ido a recibir a la Reina. Fue increíble, porque la gente inundaba las calles que habíamos conocido desde niños […] Había un montón de: ´Hola, ¿cómo estás?´. Fue extraño porque eran nuestra propia gente, pero fue brillante" expresó Paul McCartney. Sin embargo, otros fans aseguran que esta celebración se debe llevar a cabo el 16 de enero para recordar la inauguración de "The Cavern", club en el que el grupo inglés, en el año 1957. Por otro lado, otros consideran que se debe festejar el 6 de julio por ser la fecha en la que John Lennon conoció a Paul McCartney en la Iglesia St. Peters en el año 1957. Pese a ello, este día no deja de ser una jornada especial para escuchar sus canciones.



FALLECE MARCOS CROCE Marcos Francisco Croce nació el 6 de marzo del año 1894. Inició su carrera futbolística en Alumni Athletic Club, equipo en el que debutó en Primera División a los 16 años, y luego defendió el arco de Estudiantes de Caseros. En el año 1917 arribó a Racing y sus habilidades bajo los tres palos se ganaron el cariño de la hinchada y el respeto de sus compañeros que compartían vestuario con el arquero que mantuvo la valla invicta durante 1077 minutos, todo un récord en esa época. En "La Academia", Croce se consagró campeón de la Copa Campeonato (1917 y 1918), la Copa Ibarguren (1917 y 1918), la Copa de Honor Municipalidad de Buenos Aires (1917), la Copa Ricardo Aldao (1917 y 1918) y el torneo de Primera División (1919, 1921 y 1925). Más adelante, en el año 1931, el arquero se retiró, siendo su último equipo el Club Atlético Palermo: "Ostento en mi carrera de jugador, el honor de no haber mercantilizado mis esfuerzos y de haber practicado en todas las ocasiones el deporte por el deporte mismo. He sido amateur en el más amplio sentido de la palabra". Falleció en el año 1978.



SE LANZA "LOBA" Un día como hoy en el año 2009, Shakira lanzaba el sencillo "Loba". Perteneciente al álbum "Loba" (2009) y compuesto por la cantante colombiana junto a John Hill y Sam Endicott, la canción es acerca de liberarse a uno mismo: "Es sobre una chica hogareña que se libera. Creo que todos tenemos un lobo dentro esperando salir".



Efemérides del día de la fecha, 10 de Julio

