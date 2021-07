Amor eterno... Nostalgia y melancolía invadían mi vida, // En el desierto de mi soledad la incertidumbre // Con su velo me cubría. La espera se hizo eterna, // Ese laberinto de sentimientos no era mi destino... Todo comenzó con una hermosa oración, le siguió // Mi sentido clamor, le pedí a Dios que me respondiera, // El cumplimiento de la profecía no tardaría en llegar. // Mi corazón necesitaba una pronta resurrección, muy // Feliz al ver la confirmación. Arena y mar, horizontes imprecisos y mi anhelo de amar,

Esas lágrimas y esos años grises quedaron olvidados en

La tumba del pasado. Con vos es todo nuevo, estábamos

Predestinados, Dios nunca llega tarde, llega justo a Tiempo... Tenerte a mi lado es un designio divino, mi desvelo

Y mi sueño cumplido. Te amo y te recuerdo todo el tiempo,

Esperando el ansiado reencuentro, la vejez y la muerte no

Es el fin, nuestro amor es eterno...

Nahuel Sanchez Bredle



