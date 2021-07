Agüero y D´Angelo firmaron hasta diciembre de 2022. Hoy comienza la 16ª fecha. Los mediocampistas Emiliano Agüero y Ezequiel D´Angelo fueron oficializados ayer como nuevos jugadores de Villa Dálmine, que a través de las redes sociales informó que ambos jugadores firmaron contrato hasta diciembre de 2022. Igualmente, recién podrán debutar en el inicio de la segunda rueda, cuando el Violeta visite a Independiente Rivadavia de Mendoza. Agüero es un volante central de 26 años que surgió en River Plate y luego pasó por Argentinos Juniors, San Martín de San Juan y Guillermo Brown de Puerto Madryn antes de desembarcar en River Plate de Paraguay, donde disputó las últimas dos temporadas. Y D´Angelo es un mediocampista ofensivo de 32 años que llegó desde Estudiantes de Río Cuarto. Surgió en Chacarita y luego tuvo una prolífica carrera: jugó también en Centro Español de Uruguay, Rangers de Chile, Bolívar de Bolivia, Comunicaciones, All Boys, Olimpo de Bahía Blanca, Gimnasia (LP), San Telmo y Deportivo Morón. Mientras tanto, hoy estará comenzando la 16ª fecha de la Primera Nacional, que tendrá al Violeta jugando frente a Instituto de Córdoba el próximo lunes desde las 14.00 horas en el estadio de Mitre y Puccini. Este sábado, por la Zona A se medirán: Nueva Chicago vs Alvarado de Mar del Plata (15.00) y Atlanta vs Mitre de Santiago del Estero (15.00). En tanto, por la Zona B lo harán: Defensores de Belgrano vs Tristán Suárez (15.00), Brown de Adrogué vs Independiente Rivadavia (15.00) y San Telmo vs Gimnasia de Jujuy (15.15).

AGUERO Y D´ANGELO, LAS DOS CARAS NUEVAS DEL VIOLETA.



Primera Nacional:

Villa Dálmine presentó a sus dos refuerzos

