Jugarán desde las 14.00 en Mitre y Puccini. Son los dos equipos que más empataron en el torneo. El Violeta presenta dudas en su formación porque Pollacchi y Cáseres arrastran molestias físicas.

Este domingo, el plantel de Villa Dálmine estará cerrando su preparación para recibir mañana a Instituto de Córdoba. El encuentro, correspondiente a la 16ª y anteúltima fecha de la primera rueda de la Primera Nacional, se disputará el lunes desde las 14.00 horas en el estadio de Mitre y Puccini, con arbitraje de Franco Acita.

El Violeta llega a este duelo después de perder 1-0 como visitante ante Gimnasia de Jujuy. Una derrota que le cortó una racha de cuatro juegos sin caídas y que dejó pobres sensaciones por el flojo rendimiento colectivo.

Ese traspié, además, volvió a llevar al elenco de nuestra ciudad al fondo de la tabla de posiciones de la Zona B, donde se ubica con apenas 12 puntos. La campaña de La Gloria también es muy pobre: apenas suma cuatro unidades más. De hecho, son los dos conjuntos que mayor cantidad de empates han cosechado en esta primera rueda: Instituto acumula 10, mientras Villa Dálmine tiene 9.

Y las complicaciones para Marcelo Franchini no solo pasan por el discreto funcionamiento de sus dirigidos, sino por los escasos recursos con los que cuenta. Encima, a la larga y conocida lista de bajas que arrastra en estas últimas semanas se le podrían agregar otros dos nombres para este partido: los defensores Rodrigo Cáseres y Maximiliano Pollacchi han trabajado de manera diferenciada esta semana por sendas molestias físicas. Por ello, hoy serán evaluados para saber si están o no en condiciones de jugar mañana.

Mientras tanto, el DT probó variantes en caso de no poder contar con ellos. Agustín Stancato o el juvenil Eduardo Vallejos pueden jugar como marcadores centrales, mientras que el también juvenil Jeremías Kruger podría ser una alternativa para cubrir el lateral.

En tanto, de mitad de cancha hacia adelante, la única duda depende de si Stancato debe retroceder a la zaga. Llegado ese caso, Lucas Cajes o Franco Costantino podrían estar desde el arranque, teniendo en cuenta que los mediocampistas Emiliano Agüero y José D´Angelo, quienes ya firmaron sus respectivos contratos, recién podrán debutar en la segunda rueda.

Así, la probable formación para mañana sería: Emanuel Bilbao; Pollacchi o Kruger, Cáseres o Stancato, Zaid Romero, Facundo Rizzi; Santiago Moyano; Leandro Larrea, Germán Díaz, Stancato o Cajes, Fernando Bersano; y Alejandro Gagliardi.

Por su parte, Instituto también tiene la mirada puesta en la segunda rueda y atraviesa un proceso de cambios en su plantilla: el entrenador Marcelo Vázquez les comunicó a los experimentados Alexis Niz, Facundo Erpen y Gonzalo Castillejos que no los tendrá en cuenta, al tiempo que el club ya oficializó la incorporación del delantero Joaquín Molina.

De repetir la formación que igualó agónicamente 1-1 frente a San Martín de San Juan en la fecha pasada, La Gloria alistaría en Campana a Jorge Carranza; Leonardo Ferreyra, Agustín Gómez, Lucas Landa, Emiliano Endrizzi; Nicolás Watson, Alejandro Faurlin; Gustavo Villarruel, Rodrigo Garro, Martín Pino e Ignacio Huguenet.



EL HISTORIAL

Por Gustavo Belsué

ENCUENTRO Nº 16. Disputaron 15 partidos: Villa Dálmine ganó 5, Instituto venció en 6 y empataron los 4 restantes. El Violeta marcó 16 goles, mientras La Gloria convirtió 17.

EN CAMPANA. Jugaron 8 veces: Villa Dálmine ganó 4 (10 goles) e Instituto triunfó en 3 (8 goles). Empataron en una ocasión.

EN CÓRDOBA. Jugaron 7 cotejos: el Violeta se impuso una vez (6 goles) y el equipo de La Docta logró 3 victorias (9 goles). Empataron 3 veces.

EL ULTIMO ENCUENTRO. El 9 de febrero de 2020, por la 16ª fecha del Campeonato 2019/20 de la Primera Nacional, Villa Dálmine se impuso 2-1 con goles de Nicolás Sansotre y Álvaro Veliez

APOSTILLAS. Villa Dálmine acumula cuatro partidos sin derrotas frente a Instituto, con 3 victorias (dos consecutivas) y un empate en esta racha. La última derrota fue el 23 de abril de 2017, cuando cayó 3-1 como local. Desde entonces, en Campana superó a La Gloria las últimas dos veces que se enfrentaron.

MÁXIMOS GOLEADORES: Los 16 goles de Villa Dálmine en este historial se dividen entre 14 jugadores, siendo Francisco Fydriszewski e Ijiel Protti los únicos que anotaron por duplicado. Por el lado de Instituto, Mario Baralle, Runén Morelli y Guido Mainero también suman 2 tantos.

GOLEÓ TRISTÁN SUÁREZ

El inicio de la 16ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional dejó como resultado más destacado la goleada 6-1 que Tristán Suárez le propinó a Defensores de Belgrano en el Bajo Núñez. En tanto, Brown de Adrogué igualó 1-1 con Independiente Rivadavia de Mendoza, mientras Gimnasia de Jujuy empató 0-0 en su visita a San Telmo. Así, el Tricolor y el Lobo llegaron a 24 unidades e igualaron la línea de Deportivo Morón, tres puntos por debajo del líder Güemes (SDE).

En la continuidad de la programación, el conjunto santiagueño recibirá hoy a All Boys. Además, este domingo también jugarán: Almagro vs Deportivo Morón, Santamarina vs Ferro Carril Oeste y Guillermo Brown (PM) vs Atlético de Rafaela (todos los encuentros comienzan a las 15.00). Para mañana lunes quedan Villa Dálmine vs Instituto (14.00) y San Martín de San Juan vs Barracas Central (15.30).

Por el lado de la Zona A, Atlanta no pudo con Mitre (SdE) y terminó sin goles, mientras Nueva Chicago igualó 1-1 como local con Alvarado de Mar del Plata.

Hoy domingo, por esta Zona A, se medirán: Gimnasia de Mendoza vs Temperley (15.00), Belgrano vs Agropecuario (16.00), Almirante Brown vs Tigre (17.00) y Chacarita vs Estudiantes BA (19.00). Y mañana lunes cerrarán: Deportivo Riestra vs Deportivo Maipú (15.00) y San Martín de Tucumán vs Quilmes (21.10).