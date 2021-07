Cortó una racha de 30 años sin triunfos ante Liniers y quedó con cuatro puntos de ventaja en lo más alto del Torneo Apertura. Enzo Moreno anotó el único tanto, a los 2 minutos de partido, mientras Kevin Redondo fue la gran figura de un Portuario que el próximo domingo visitará a Argentino de Rosario. "Pasos cortos, pero firmes" repitió durante siete fechas Gastón Dearmas, conductor de un plantel que ayer dejó atrás esa máxima: es que Puerto Nuevo dio un paso gigante camino a concretar un sueño que cada vez tiene menos de sueño; que, partido a partido, se hace cada vez más palpable. El Portuario venció 1-0 a Liniers y, así, también se sacó de encima una mochila histórica: llevaba 30 años y 24 encuentros sin derrotar a este rival que siempre es candidato al ascenso en la Primera D. Sin embargo, en este Torneo Apertura, "La Topadora" es el conjunto campanense, que sigue invicto (seis triunfos y dos empates), sumó su tercera victoria al hilo y cuenta ahora con cuatro puntos de ventaja en la cima de las posiciones (Muñiz puede hoy volver a ubicarse a uno si vence a Central Ballester). Claro está: todavía le quedan tres escalones al Auriazul. Y nada sencillos: el próximo domingo visitará a Argentino de Rosario, luego recibirá a Centro Español y finalmente jugará contra Central Ballester como visitante. Pero depende de sí mismo. Y hasta esta octava fecha, a pesar de contar con un plantel joven, ha demostrado personalidad para estar a la altura de los desafíos y las adversidades que se le plantearon. Ayer, en el estadio Carlos Vallejos, debió batallar con un rival que se jugó el todo por el todo y también con la tensión propia de las instancias decisivas de un campeonato. En ese contexto volvió a destacarse su efectividad ofensiva (a los 2 minutos, Enzo Moreno transformó en gol la primera llegada del equipo), su intensidad y predisposición táctica durante la primera media hora de juego (cuando controló las acciones) y la resistencia que, especialmente en la segunda parte, encabezaron Javier Balbuena, Mario Godoy y, sobre todo, Kevin Redondo, figura indiscutible en la victoria sobre Liniers. Ahora, para el Portuario será el tiempo de procesar toda esa emoción y euforia que se vivió en los momentos posteriores al pitazo final de Hermes Gigante y entender que, después de un paso gigante como el de ayer, no se debe aflojar. Por el contrario: será necesario dar otro paso gigante. Uno tan grande como la distancia que separa al ilusionado barrio Don Francisco de la inmensa Rosario. EL PARTIDO Puerto Nuevo no solo repitió a los mismos once titulares, sino también reiteró su (sana) costumbre de golpear en el amanecer del juego: iban apenas 2 minutos cuando Lojda se escapó por derecha y cruzó un gran centro para la llegada de Enzo Moreno, quien definió de primera, tras un pequeño salto, para batir a Díaz Peyrous y abrir el marcador. El Portuario salió decidido a este encuentro y no solo lo plasmó rápidamente en la red, sino que además impuso una intensidad que le permitió dominar las acciones. Con la firmeza de Godoy en la última línea, el trajín de Redondo en la mitad de cancha y el entendimiento táctico de Ramón y Ritacco para ocupar espacios y administrar el balón, el equipo de nuestra ciudad se plantó de manera tal que no dejó jugar a Liniers. Y en cada pelota que recuperó buscó atacar los espacios que surgían a espaldas de la última línea visitante, especialmente con la velocidad de Lojda por derecha. Por ello, Díaz Peyrous debió salir lejos en varias ocasiones para revolear el balón ante el acecho de los delanteros locales. El dominio del Auriazul se extendió hasta la media hora de la primera parte y pudo haberse extendido también en el marcador. A los 28, por un mal control, Samaniego desaprovechó una perfecta asistencia de Ritacco, quien lo puso mano a mano con el arquero de La Topadora. Y a los 30, "Noni" Ramón estrelló un zurdazo contra el palo después de escapar por izquierda y llegar exigido a posición de remate. En ese contexto, Liniers se arrimó solo una vez hasta el área de Balbuena, pero fue a partir de una pelota que perdió Areco en el círculo central y que le terminó quedando larga a Lynch. Y su primer remate al arco no fue tal: a los 24, Godoy quiso lanzar un centro desde la izquierda, ejecutó mal y el balón se fue cerca del ángulo del primer palo. Sin embargo, en el tramo final del primer tiempo, el conjunto de General Villegas sí pudo crecer en el juego, porque (lógicamente) Puerto Nuevo fue perdiendo intensidad y se recostó en su campo. Y en ese pasaje, Lynch tuvo una clara llegada al área tras una buena habilitación de Ortiz, pero definió muy mal ante el achique lejano de Balbuena. En el comienzo del complemento, el elenco campanense recuperó intensidad, volvió a apostar continuamente a la velocidad de Lojda y cerca estuvo de aumentar la diferencia en un centro que Moreno le bajó a Samaniego, quien nunca pudo perfilarse para definir dentro del área chica. Ante ese arranque, el DT visitante, Fabián Cabello (expulsado en el PT), no dudó y realizó tres rápidas modificaciones para sumar atacantes sobre la última línea del Portuario. Así, Liniers empezó a ser más directo y a encontrar espacios y opciones en los metros finales. Incluso estuvo muy cerca del empate (Balbuena falló al querer atenazar un remate de Godoy, pero se recuperó cuando la pelota estaba a centímetros de cruzar la línea de gol). Entonces, el partido se hizo de área a área, un trámite al que Puerto Nuevo no se acomodó bien, porque no estuvo claro para terminar sus avances (Meza tampoco entró fino) y no quedó bien parado para los contrataques que La Topadora lanzaba con mucha gente, especialmente por la izquierda. Por ello, Balbuena y Redondo salvaron en situaciones extremas dos llegadas profundas de la visita. Y ya en los minutos finales, cuando el arquero Auriazul quedó a mitad de camino, se salvó porque Godoy cabeceó por sobre el travesaño. Los últimos instantes fueron dramáticos, porque Liniers sabía que se jugaba su última chance de pelear el título en este duelo y porque el conjunto campanense sabía que estaba cocinando una victoria valiosísima. Y en esa tensión volvió a sobresalir el aplomo del capitán Kevin Redondo, quien nunca mermó en su despliegue y también supo fabricar infracciones para que su equipo descansara lejos de Balbuena. Incluso, el pitazo final de Hermes Gigante llegó tras un foul sobre su humanidad y, entonces sí, todo Puerto Nuevo estalló en emociones imposibles de contener. Como ya tampoco puede contener su ilusión de gritar campeón.



EL FESTEJO DE TODO EL PLANTEL AURIAZUL LUEGO DE UNA VICTORIA CLAVE EN EL SUEÑO POR EL TÍTULO (FOTO: CARLA BRIGNOLO) SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (1): Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Sandro Areco, Mario Godoy, Uriel Huarte; Kevin Redondo; Selem Lojda, Ezequiel Ramón, Enzo Ritacco, Enzo Moreno; y Antonio Samaniego. DT: Gastón Dearmas – Ignacio Gómez. SUPLENTES: Tabaré Benítez, Kevin Casco, Braian Cívico, Eliseo Aguirre, Rodrigo Martínez, Alexander Meza y Gastón Pérez. LINIERS (0): Ignacio Díaz Peyrous; Rodrigo Di Motta, Thiago Monzón Toloza, Víctor López, Santiago Formichelli; Luciano Grosso, Santiago Palacio, Ian Lynch, Juan Pablo Godoy; Exequiel Ortiz y Javier Cermesoni. DT: Fabián Cabello. SUPLENTES: Matías Minisci, Ramiro Pintos, Mateo Gridel, Jonathan Córdoba, Ignacio Sallaberry, Franco Méndez y Juan Kirzner. GOLES: PT 2m Enzo Moreno (PN). CAMBIOS: ST 5m Córdoba x Lynch (L), Sallaberry x Palacios (L) y Méndez x Grosso (L), 22m Kirzner x Ortiz (L), 23m Meza x Lojda (PN), 35m Martínez x Ritacco (PN), 45m Pérez x Moreno (PN). AMONESTADOS: Samaniego y Ramón (PN); Di Motta, López, Cermesoni, Córdoba, Grosso y Sallaberry (L). CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Hermes Gigante.





EL DESAHOGO DE SELEM LOJDA LUEGO QUE ENZO MORENO CONVIRTIERA TRAS UN GRAN CENTRO SUYO (FOTO: CARLA BRIGNOLO).





ANTONIO SAMANIEGO, EL DELANTERO QUE ES PURO SACRIFICIO EN ESTE PUERTO NUEVO PUNTERO (FOTO: CARLA BRIGNOLO)





RODRIGO MARTÍNEZ EN PLENA LUCHA. EL FINAL FUE UNA BATALLA REPLETA DE TENSIÓN (FOTO: CARLA BRIGNOLO). CUATRO PUNTOS DE VENTAJA Con su triunfo de ayer frente a Liniers, Puerto Nuevo cuenta hoy con cuatro puntos de ventaja sobre sus escoltas: Defensores de Cambaceres venció ayer 1-0 a Atlético Lugano como visitante, mientras Muñiz jugará este domingo como local frente a Central Ballester. En tanto, también ayer, Argentino de Rosario (próximo rival del Portuario), venció 3-1 como visitante a Deportivo Paraguayo. La programación de esta octava fecha se completa mañana lunes con dos encuentros: Sportivo Barracas vs Yupanqui y Juventud Unida vs Centro Español. La novena y antepenúltima fecha de este Torneo Apertura tendrá los siguientes encuentros: Argentino de Rosario vs Puerto Nuevo, Defensores de Cambaceres vs Muñiz, Central Ballester vs Juventud Unida, Centro Español vs Deportivo Paraguayo, Liniers vs Sportivo Barracas y Yupanqui vs Atlético Lugano.

Primera D:

Puerto Nuevo dio un paso gigante camino a un sueño cada vez más palpable

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar