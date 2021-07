Toyota quiere, tal vez no pueda

La automotriz está analizando la posibilidad de aumentar la fabricación a 170 mil vehículos anuales a partir de enero próximo. Pero se está encontrando con el problema de que sus proveedores locales no pueden asegurar el mayor abastecimiento de autopartes que la terminal requiere. Según difundió esta semana el periodista Horacio Alonso en Ámbito Financiero, la terminal que Toyota tiene en la vecina ciudad de Zárate está analizando bajar su "takt time" (tiempo de salida de línea entre un vehículo y otro) de 90 a 87 segundos entre cada modelo, de manera de producir 170 mil vehículos anuales a partir del 2022. Entre otras cuestiones, para pegar el salto productivo (actualmente se encuentra al máximo de su capacidad instalada con 145.000 unidades anuales) se evalúa trabajar todos los sábados y feriados del año, menos los de Navidad, Año Nuevo y el 1 de mayo. Esto último se vería allanado por el nuevo límite del Impuesto a las Ganancias validado semanas atrás en el Congreso Nacional (de hecho, en febrero último, por los descuentos impositivos en los sueldos de los trabajadores quienes se negaban a asistir en feriados, Toyota se perdió de fabricar unas 900 unidades de Hilux, el 70% para exportar). En este contexto, uno de los temores es que las piezas nacionales sean reemplazadas por importadas. Sucede que los autopartistas que fabrican en el país se ven condicionadas por el cepo cambiario vigente, que las afecta directamente a la hora de pagar sus compromisos externos a tiempo: demandan insumos importados y producen casi sin margen de retraso, porque también sufren los inconvenientes para ingresar las materias primas por la Aduana. El objetivo de Toyota Argentina es atender la fuerte demanda interna y externa de la pickup Hilux y el SUV SW4. No cumplir con la expectativa, genera también para la terminal local perder posiciones a favor de su competidor interno a nivel corporativo: la filial Toyota de Tailandia, que espera un traspié de Argentina para ganar mercados.

Toyota quiere, tal vez no pueda

