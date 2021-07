P U B L I C







El dirigente y funcionario radical Martín Munitich se manifestó en función a las últimas declaraciones públicas que han tenido a la UCR en disputa de su protagonismo. "No nos fuimos -expreso- ni en épocas buenas ni muchos menos en tiempos difíciles. Siempre estuvimos dentro del partido poniéndole el pecho a cada situación e integrando el frente Juntos por el Cambio, tal como orgánicamente se decidió en la convención de Gualeguaychú de 2015 y aún sigue vigente" expresó Munitich en réplica a expresiones recientes que ponían en duda el protagonismo del partido centenario. "Por otro lado, nuestros concejales tienen un rol protagónico en el Honorable Concejo Deliberante. Los radicales presidimos las comisiones más importantes, ocupamos la Vice Presidencia primera de dicha institución y la Vice Presidencia del bloque de Juntos por el Cambio" argumentó el dirigente radical. "A su vez hay varios radicales que formamos parte del Ejecutivo, desde Secretarios a empleados. Todos trabajadores silenciosos e incansables que solo buscamos el crecimiento de nuestra ciudad y el bienestar de los Campanenses, que al fin y al cabo para nosotros son los únicos protagonistas" expresó Munitich. Más adelante argumentó que "El trabajo y compromiso de los radicales en Juntos por el Cambio y en esta gestión es destacado por el Intendente y es por eso que sumamos constantemente correli-gionarios a que integren diferentes equipos y apostamos que cada día sean más. Estamos convencidos qué hay que fortalecer el espacio y seguir sumando capacidades, a Juntos por el Cambio el aporte de los integrantes que representan nuestro partido lo engrandecen, pero no es necesario buscar una marquesina luminosa, sino saber ser protagonista en un proyecto colectivo que trabaje en equipo para el futuro de nuestros vecinos". Respecto a las declaraciones del concejal Axel Cantlon ayer desde este medio, expresó: "Celebro que quiera desistir de su renuncia a la UCR, tal como lo hizo por escrito años atrás, y volver a sus orígenes, pero espero que sea genuino su interés y no sea un acto desesperado para usar al partido y perdurar en la vida política, ya que la UV Calixto Dellepiane, a la que hasta ahora representa, dio muestras en la última elección que solo convoca a un sector muy minoritario, tal es así que no logró conseguir representación en el concejo. No es momento de pelear cartelera, es momento de que todos sigamos trabajando detrás de un proyecto superador que sea el único protagonista". Para finalizar, Munitich destacó que "el intendente necesita del aporte de los representantes de nuestro partido, y así seguiremos ocupando espacios preponderantes, porque reconoce nuestra vocación y capacidad de trabajo, así como también lo hacen nuestros vecinos. A los radicales nos caracteriza buscar el bien común y que los ideales de nuestro partido estén representados, esto es lo que venimos haciendo y vamos a seguir en este camino".

Martín Munitich:

"La UCR es protagonista; desde el radicalismo local hace años venimos trabajando para fortalecer el partido"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar