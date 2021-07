MODIFICACIONES Una resolución de la Comisión Nacional de Valores (CNV) que establece nuevas regulaciones para las operaciones con dólar en los mercados de Contado Con Liquidación (CCL) y MEP o Bolsa, generó opiniones encontradas entre los operadores del mercado financiero, con algunos que consideraron que "no pasa nada" y otros que sostienen que se trata de un "cepo" y que a partir de este lunes "no tenemos más mercado". La resolución del organismo presidido por Adrián Cosentino está fechada el 8 de julio pero aún no fue publicada en el Boletín Oficial, lo que no impidió que circulara este sábado por redes sociales entre los operadores. Entre las medidas principales, limita a 50.000 dólares semanales las operaciones con bonos de legislación local y un monto similar para las realizadas con títulos de ley extranjera, baja el plazo de espera o "parking" de 3 a 2 días en el caso del CCL y mantiene el de 24 horas para el MEP.



AMPLÍAN DENUNCIA La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, afirmó este sábado que la denuncia contra el gobierno de Mauricio Macri por apoyar la destitución de Evo Morales es "algo gravísimo, bochornoso y escandaloso", y detalló que Gendarmería habría sido la "única fuerza" que envió material antidisturbios y unas 70.000 municiones. "La información que tenemos hasta ahora es que la única fuerza que habría mandado material antidisturbios es Gendarmería", remarcó Frederic. En declaraciones radiales, la funcionaria nacional sostuvo: "Hasta acá tenemos información del envío de 70.000 municiones por parte de la Gendarmería, no de 40.000". A su entender, "que haya trascendido este tema ahora tiene que ver con el recambio de autoridades en Bolivia" tras la asunción de Luis Arce como Presidente. Frederic remarcó que "la información preliminar que hay es que el gobierno de Mauricio Macri apoyó un golpe de Estado y aparentemente a las fuerzas sediciosas". LANZADA La ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal lanzó su candidatura a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires y afirmó que quiere una banca en el Congreso para "defender a los argentinos de los atropellos y abusos de poder", así como también definió al kirchnerismo como "más relato que respuestas". "Juntos por el Cambio puede ser un lugar amplio y diverso. Tenemos toda la convicción para seguir defendiendo a la gente. Acá estamos, juntos y unidos, con las mismas convicciones y valores que nos trajeron hasta acá, pero también con nuevos aprendizajes", sostuvo la referente del PRO. Durante un acto en el barrio porteño de Palermo, la postulante a diputada nacional afirmó que aceptó la candidatura para "defender a los argentinos de los atropellos y abusos de poder". "Tengo y quiero estar para defender a los argentinos de los atropellos y abusos de poder, de la improvisación. También quiero ir al Congreso para construir de nuevo la palabra futuro", indicó. Y, al cuestionar al Frente de Todos, definió al kirchnerismo como "más relato que respuestas". MÁS EN PASOS Los depósitos a plazo fijo realizados en moneda nacional aumentaron un 3,7% en junio respecto del mes anterior, mientras que en la medición interanual la suba fue del 61%, por lo que estuvo por encima del nivel de inflación, señaló un estudio privado. El sondeo de la consultora First Capital Group afirmó además que los depósitos en pesos dentro del sector privado aumentaron 7% en junio, al alcanzar los $416,9 mil millones. El incremento de los depósitos estuvo impulsado por el crecimiento de las cajas de ahorro que aumentaron 18,6% mensual y 35% interanual, argumentó. En tanto, los depósitos a plazo fijo tradicional expusieron un avance de 4,4% mensual y de 55% frente al mismo período del año pasado.

Breves: Noticias de Actualidad

11 de Julio de 2021

