Clases presenciales: la Provincia habilitaría la extensión horaria a partir del lunes

El Gobierno bonaerense podría aumentar de manera progresiva la jornada escolar y también se abrirían las prácticas docentes. El Gobierno de la provincia de Buenos Aires podría habilitar, a partir de mañana, la extensión de la carga horaria en las escuelas bonaerenses de acuerdo a los protocolos establecidos por la pandemia de coronavirus. Asimismo, se abrirían las prácticas docentes y profesionalizantes de las Instituciones de Educación Superior Inicial Docente, Técnica y Artística como así también las actividades que requieren de la presencialidad. A la vez, y en el marco del Plan Jurisdiccional y de la Planificación Institucional, podrán retomar las actividades los establecimientos educativos ubicados en los distritos de Fase 3, 4 y 5 de la Provincia de Buenos Aires. De acuerdo a lo establecido, respeto a los institutos de formación profesional podrán ejercer prácticas en centros de Formación Profesional y Centros de Formación Laboral. En cuanto a lo relacionado con Educación Física, quedarán disponibles las actividades presenciales organizadas por los CEF en espacios al aire libre o en espacios cerrados bien ventilados. La medida también alcanzaría a los centros de Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores, las Escuelas de Estética y los vinculados a Psicología Comunitaria y Pedagogía Social. El aumento de la carga horaria tiene que ver con lo dispuesto en el Plan Jurisdiccional, donde se determinó que las actividades educativas se habiliten esta semana para que las instituciones puedan iniciarlas luego de las vacaciones de invierno. Vale recordar, que después de varias presiones impartidas por distintos sectores, entre ellos, Juntos por el Cambio y Padres Organizados, el Gobierno nacional decidió retomar las clases presenciales en marzo de este año. Sin embargo, dos semanas después el aumento significativo de casos obligó a suspender la medida para frenar los contagios masivos, algo que inició un pleito entre el Ejecutivo con el gobierno de la Ciudad de Buenos de Aires. Luego de varias semanas, y con el comienzo del clima invernal, el presidente Alberto Fernández optó porque los chicos vuelvan a las aulas bajo la condición de que no se dicten más de cuatro horas de clases diarias en todos los niveles educativos. No obstante, algunas áreas de la currícula educativa, como educación física y la rama de la enseñanza superior, no se encontraban dentro de la nueva medida.

La medida también alcanzaría a los centros de Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores, las Escuelas de Estética y los vinculados a Psicología Comunitaria y Pedagogía Social.



Clases presenciales: la Provincia habilitaría la extensión horaria a partir del lunes

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar