Miembros de Avanza Campana - Avanza Libertad visitaron el comedor que funciona en la sociedad de fomento del barrio Del Pino, donde se brinda alimento y contención a casi 250 personas, un número que, lamentablemente, viene en constante aumento. Allí, pusieron a disposición su ayuda y asesoramiento para poner en marcha emprendimientos productivos que, en un futuro cercano, permitan no solo mantener el establecimiento sino también solucionar la situación de las personas a las que actualmente asisten. Avanza Campana - Avanza Libertad continúa acercándose a aquellos lugares de la ciudad que tienen como misión ayudar a quienes más sufren la actual y profunda crisis económica. El pasado viernes 2 de julio, miembros del frente político liberal visitaron el comedor que funciona en la sociedad de fomento de Barrio del Pino. Allí fueron recibidos por integrantes de su Comisión Directiva, quienes contaron que actualmente hay unas 250 personas que dependen del comedor para su alimentación diaria, "un número que, lamentablemente, viene en ininterrumpido ascenso", precisaron. Los encargados del establecimiento contaron que la Municipalidad de Campana provee insumos pero que lo hace de manera insuficiente. También colaboran regularmente algunos partidos políticos, pero casi siempre deben "completar" los gastos con dinero de sus propios bolsillos. "Antes de la pandemia realizábamos bingos y eventos en el salón de la sociedad de fomento y lo recaudado lo utilizábamos para cubrir varios de los costos, pero por el momento, por la pandemia, no contamos con esta posibilidad", explicó el presidente de la entidad. El dirigente Diego Sarna, referente local del espacio que conduce a nivel nacional el economista José Luis Espert, se puso a disposición de la C.D., y les propuso brindarles todo el asesoramiento necesario para que puedan poner en marcha diversos emprendi-mientos que, en un futuro cercano, permitan no solo solventar los gastos del comedor sino también solucionar la situación de las personas a las que actualmente asisten. "La única forma de salir adelante es mediante el trabajo. Lo decimos siempre porque en verdad lo creemos: la manera de superar esta situación no es haciendo leña del árbol caído, sino ayudando al árbol a levantarse, a ponerse de pie, apuntalándolo con herramientas, ideas y proyectos para que vuelva a producir frutos otra vez´´, expresó Sarna, que semana a semana resalta la importancia del esfuerzo individual y del trabajo, valores que, lamenta, ´´se han ido perdiendo en las últimas décadas y que son el pilar de las sociedades más avanzadas y prósperas del mundo". Desde "Avanza Campana" agradecieron a la C.D. de la sociedad de fomento del barrio Del Pino por recibirlos tan cálidamente y por escuchar sus ideas y propuestas.

Sarna y su equipo continúan visitando comedores y merenderos de la ciudad, y ofreciendo su ayuda y asesoramiento para que quienes los llevan adelante puedan comenzar emprendimientos productivos.





Unas 250 personas dependen del comedor para su alimentación diaria.



Avanza Campana-Avanza Libertad:

"La única forma de salir adelante es con trabajo"

