P U B L I C







Axel Cantlon

En 2015, ante la falta de candidatos propios para competir por la Presidencia de la Nación, desde el radicalismo aceptamos en la Convención de Gualeguaychú unir fuerzas con otros partidos políticos para una gran primaria, de manera que se asegure la posibilidad de una alternancia en el poder que no existía en nuestro país desde el año 2003. El objetivo se logró, pero, lamentablemente, la coalición de partidos que se formó en ese momento no tuvo reglas claras para la organización interna y la dedocracia o la falta de democracia interna que se impulsó desde el gobierno nacional y el gobierno provincial durante los cuatro años de mandato entre 2015 y 2019 provocó la salida de muchos por la imposibilidad de competir democráticamente sin depender de la voluntad personal de algún dirigente local, provincial o nacional. Aprovecho para aclarar, porque mucho se dijo esta semana sobre mis declaraciones (incluso el Intendente nos dedicó algunas frases), que nosotros no nos sentimos identificados con el Juntos por el Cambio de 2016 a 2019, porque ese Juntos por el Cambio expulsó a los radicales que habían ganado legítimamente espacios a través del voto y no fue respetada la minoría. Es más: el radicalismo no pudo presentar candidatos propios en 2017 y 2019 sin el aval del gobierno provincial y nacional. Conozco muchos casos de radicales que en 2017 y 2019 fueron con boletas cortas de Cambiemos porque no les dejaron pegar la boleta, aun cuando eran conducción del radicalismo en sus distritos. En ese sentido, lo que hace falta aclararle al Intendente (y al oficialismo todo de la Municipalidad) es que nuestro espacio político del radicalismo (hoy volcado a una unión vecinal por la expulsión tácita frente a la falta de competencia interna) decidió en la interna radical de marzo 2021 formar una alternativa que actualmente representa el 50 por ciento del radicalismo en la Provincia de Buenos Aires y que en Campana ganó ampliamente la interna local. Así quedó demostrado que somos muchos los radicales que esperamos que el radicalismo deje su postura de furgón de cola de la coalición que integra para ser la locomotora del espacio político que, asegurando la democracia interna para que quede legitimada la representa-tividad que cada espacio posee, consolide un frente político nuevo, amplio y fortalecido que esté en condiciones de disputar el gobierno provincial y nacional en 2023 y pueda ofrecer un futuro distinto a todos los argentinos, dejando atrás la pelea permanente y el odio por el otro, abandonando los personalismos y defendiendo la esperanza de un futuro mejor. Reitero: aceptamos integrar el radicalismo bonaerense con la esperanza que este 14 de julio integre un espacio donde se garantice la democracia interna. No sabemos si se llamará Juntos por el Cambio o si tendrá otro nombre, con lo cual no puedo asegurar todavía integrar Juntos por el Cambio hasta tanto el radicalismo no defina su estrategia de alianzas a nivel provincial. Sin embargo, nuestro espacio ya definió el apoyo a la candidatura de Facundo Manes y su pertenencia al espacio de Martin Lousteau (Evolución Radical) de la UCR de Buenos Aires. Y si el Intendente está interesado en integrar nuestro espacio, debemos recordarle que siempre estuvimos abiertos al diálogo. Desde el 2015 ofrecimos un interbloque con nuestros concejales, pero fue el oficialismo quien siempre rechazó esa integración. El diálogo desde nuestro espacio está abierto siempre que se respete la democracia interna. Y creemos que, si se pretende hacer política en serio, los mensajes no se mandan por los medios, sino que se hacen formalmente en un diálogo serio, directo y de frente. Nosotros seguimos apostando por una fuerza política más seria y menos personalista en nuestra ciudad y no abandonaremos ese deseo. Finalmente, ratifico que nuestro compromiso hoy es solo con el radicalismo, con la voluntad de ponerlo como locomotora del frente político que integre y, para eso, Facundo Manes es el estandarte que tenemos los radicales bonaerenses. Esperamos que este 14 de julio, cuando se presenten los frentes políticos en la justicia electoral, se conozca con qué partidos acordará el radicalismo en la provincia y cuáles serán las reglas de juego de la participación interna para, a partir de ahí, avanzar localmente con los demás espacios la modalidad de integración local asegurando las mismas garantías que se disponen a nivel provincial. Es difícil ser radical, pero vale la pena.

Opinión:

Es el momento del radicalismo

Por Axel Cantlon

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar