Veganismo: algo más que un cambio en el plato

Día a día son cada vez más las personas que optan por el veganismo como estilo de vida. Esto conlleva un cambio en la alimentación, aunque no queda solo ahí. Pero en lo que a eso respecta, contactamos a los emprendimientos "Mercadito Vegano", "UmamiVeg" y "Pasto Comida Vegana" que aseguran productos alimenticios aptos para veganos y demuestran a diario que es posible comer rico y variado respetando los derechos de los animales. En el año 1944 el británico Donald Watson acuñó el término "vegano" para diferenciarse de los ovolactovegetarianos (consumen huevos y lácteos) y fundó "The Vegan Society", la primera organización vegana del mundo. Asimismo, comenzó a publicar el diario "The Vegan News" para difundir información sobre el veganismo. El mismo es definido como "una filosofía de vida que excluye todas las formas de explotación y crueldad hacia el reino animal e incluye una reverencia a la vida". Por lo cual no se limita a un cambio en la alimentación sino que implica excluir el consumo de productos derivados de la explotación animal como prendas de vestir y accesorios fabricados con cuero, pieles y lana; cosméticos y productos de limpieza testeados en animales; y no apoyar a los zoológicos, acuarios y circos. Comprometido en la lucha por los derechos de los animales, el activista Daniel Pedroza decidió hacerse vegetariano hace 11 años, cuando él cumplía los 19, y unos meses después, vegano: "Siempre estuve en la lucha por los derechos de algunos animales, en aquél entonces perros y gatos, y un día me pregunté a mí mismo por qué estaba ayudando a unos mientras mandaba a la muerte a otros, solo para terminar en mi plato". Esa pregunta lo impulsó a investigar y leer mucho antes de volverse vegano y comunicárselo a su médico de cabecera, quien junto a otros profesionales, lo apoyaron en su decisión. Al principio, notó la dificultad que presentaba conseguir productos aptos y de hacerlo que los precios de los mismos eran elevados: "Pero todo esto cambió muchísimo hoy y nunca fue la parte difícil, pues la parte complicada no es ser vegano sino ser uno de los animales que matamos para comer, vestirnos o entretenernos". Al saber lo dificultoso que era conseguir algunos productos en el año 2017 Pedroza inició su emprendimiento el "Mercadito Vegano". Un lugar en el que no solo se vende una gran variedad de productos como pizzas, asados, chorizos, hamburguesas, mayonesas, panificados, yogures, quesos y hasta más de 9 marcas de leches vegetales con todas sus variantes; sino que también se difunde información sobre los derechos de los animales, desde folletos en los pedidos hasta publicaciones por redes sociales. En marzo del año 2020, mes en el que comenzó la cuarentena, el "Mercadito Vegano" reabrió con más fuerza. "La idea fue hacer más accesible el acceso a productos aptos para veganos" explicó Daniel, lo cual fue bien recibido por la sociedad, ya que, se sumaron nuevos clientes y seguidores y hubo más consultas. Por otro lado, la pandemia lo impulsó a invertir en la página web para agilizar la venta online: "Hoy trabajamos todos los productos, pedidos y consultas por allí, donde cada cliente hace su cuenta, sus pedidos y los recibe en su domicilio o coordinamos y lo pasan a buscar. Tratamos de agilizar todo lo más posible, buscar los mejores precios para cuidar el bolsillos del cliente y llevar más productos libres de uso animal a las mesas de muchas más personas" concluyó Pedroza. El Mercadito Vegano atiende de lunes a viernes de 17 a 20 horas y los domingos en el mismo horario. Los sábados realiza envíos, primero, entre las 10 y las 12 y después, entre las 16 y 18 horas. Por su parte, Alberto Carrizo decidió ser ovolacteovegetariano a los 20 años y, tras ver un video de lo que sucedía detrás de la industria de los lácteos y los huevos, se volvió vegano: "El motivo principal fue por empatía hacia los animales. ¿Quién no tuvo una mascota de niño que pasó a ser miembro de la familia? ¿Si los perros tienen sentimientos de alegría y sufrimiento por qué el resto de los animales no? Esa pregunta me hizo cambiar la forma de verlos". Así comenzó a buscar recetas en las que se explicaba cómo reemplazar el huevo y el queso: "Es increíble la cantidad de productos y materias primas que siempre existieron y uno ni sabía para qué eran". Asimismo, la información de Internet y los canales de Youtube de nutricionistas facilitaron el cambio. Sin embargo, aclara que hay mucha desinformación en la web por lo que hay que investigar mucho y buscar fuentes confiables. "Por suerte ahora hay nutricionistas vegetarianos y veganos en nuestra ciudad y visitarlos para asesorarse y hacerse chequeos es muy recomendable". En el año 2020, Alberto y su esposa Ester Ferulano empezaron su emprendimiento "UmamiVeg", con un menú casero que incluía ensaladas con ingredientes de su huerta orgánica, pizzas, hamburguesas, pastas, aderezos y panes: "El motivo era emprender algo que se alineara con nuestro estilo de vida y hacer activismo, demostrando que se puede comer rico siendo vegano". Al pertenecer a los grupos de riesgos, ambos aprovecharon el tiempo en casa para investigar y crear las recetas de las comidas que actualmente disfrutan sus clientes. Por otro lado, durante la cuarentena, empezaron a ofrecer productos freezados, de panadería y repostería, dentro de los cuales los más solicitados son los medallones para hamburguesas, las milanesas de seitán, los panes, las prepizzas, los budines y los aderezos: "Por suerte nos va muy bien, ya que son totalmente elaborados por nosotros y no contienen trazas de ningún producto de origen animal". UmamiVeg se encuentra en el barrio Don Francisco pero es fácil contactarlo vía Instagram y/o Facebook, tiene delivery y take away, y atiende de martes a domingos de 11 a 14 horas y de 20 a 23 horas. Vanessa Perco tenía 15 años cuando decidió hacerse lactovegetariana: "Después de ver en videos cómo mataban a los animales para el uso de pieles, cosmética y tantas cosas más, no pude volver a pensar en comer carne". En ese momento, no había redes sociales y no tenía acceso a tanta tecnología por lo que se valió de su imaginación para crear o transformar recetas: "Previa visita a la nutricionista, en cada búsqueda o transformación de alguna receta, el valor nutricional era lo principal." Con el paso del tiempo, aprovechó su experiencia en la cocina, adquirida trabajando en muchos restaurantes de la ciudad, y comenzó su primer emprendimiento: "Sabe a Tierra" en el año 2009: "Cocinar para mí era toda una aventura. Descubrir ingredientes, experimentar texturas, jugar con las combinaciones de sabores; me llevó a ir reemplazando ingredientes lácteos de origen animal y, sin darme cuenta, le di vida a Pasto (su actual emprendimiento)". Cabe agregar que a los 25 años dejó de consumir lácteos y cambió su estilo de vida al veganismo. Por otra parte, su participación en ferias y el consecuente trato con mucha gente, la impulsó a dar talleres por dos razones: "Para terminar con ciertos mitos de que la comida vegana era más cara y para demostrar que con organizarse y dedicarse tiempo, todo esfuerzo tiene su recompensa" y agrega "me llenan de felicidad por darme el espacio de seguir compartiendo y desparramando todo lo que aprendí en cada experiencia vivida". "Pasto Comida Vegana" ofrece una amplia variedad de comidas como hamburguesas, milanesas, sopas, pastas y budines, elaborados con materia prima orgánica y de estación, y utiliza envases descartables biodegradables para evitar el consumo de plástico. Producto de la pandemia sumó el servicio de viandas a la venta de comida freezada; asimismo, en la etapa de cuarentena estricta en la que no se podía viajar, Perco armó una carta con ingredientes típicos de cada región del país "para así, por los menos, imaginar llevarlos de viaje a través de los sabores". "Pasto Comida Vegana" se puede encontrar en Instagram y Facebook, tiene delivery y take away, y atienden de lunes a sábados de 12 a 14 horas y de 20 a 22.30 horas con el servicio de viandas y coordinan día y horario con el cliente para la entrega de productos freezados. En lo que respecta a la alimentación vegana, desde el Centro Médico Rawson (CMR), la Doctora Cecilia López y la Licenciada en Nutrición Carina Genta, remarcan la importancia de la planificación y la supervisión médica en la transición a una alimentación vegana. La Doctora López considera que es fundamental consultar a un médico y realizar análisis clínicos para determinar cómo este cambio de alimentación impactará, según los antecedentes y patologías preexistentes, en la salud del paciente. Salvando las particularidades de cada individuo, la Licenciada Genta recomienda que dicha transición se realice progresivamente para que el organismo se adapte a la nueva ingesta, la cual incluye una gran variedad de alimentos ricos en fibra. Para que la misma sea completa se debe consumir a diario todos los grupos de alimentos como legumbres, cereales integrales, frutas, verduras, semillas y frutos secos: "Además deben incluir variedad dentro de cada grupo de alimentos, por ejemplo, dentro de las legumbres tenemos lentejas, porotos y garbanzos. De esa forma, se logra la complementación proteica. No hace falta que este todo en un mismo plato pero sí en un lapso de 24 horas". "Sea el tipo de dieta que sea, tiene que ser equilibrada, con todos los nutrientes, y no hay que olvidarse de la hidratación y los condimentos" agregó López. Sin embargo, las profesionales advierten que si la dieta vegana no está bien planificada pueden presentarse deficiencias nutricionales de vitamina B12, vitamina D, hierro, calcio, zinc, omega 3 y en menor medida, iodo y proteínas: "los llamamos nutrientes potencialmente críticos porque están en el reino vegetal pero justamente hay que incluirlos con una alimentación balanceada" aseguró Genta. Asimismo, la nutricionista especifica que los veganos, los ovolactovegetarianos e incluso los flexitarianos deben suplementar la vitamina B12. La cual se encuentra en las carnes, los lácteos y los huevos y es esencial para la formación de glóbulos rojos, la metabolización de aminoácidos y la creación de ADN. "La suplementación en los veganos es fundamental. El déficit de vitamina B12 conlleva consecuencias neurológicas que empiezan con el síndrome de las piernas inquietas, la falta de concentración y memoria, temblores, fatiga muscular, cansancio, dolores de cabeza hasta puede llegar a la demencia" advirtió la Doctora López. Finalmente, concluyen que la alimentación vegana está validada científicamente y es recomendaba para cualquier etapa de la vida siempre que esté bien planificada y supervisada por un profesional de la salud.



