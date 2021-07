Mara Pedrazzoli

El jueves 8 de julio el jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Andrés Cafiero, ingresó a las 11 de la mañana a la Cámara de Diputados donde presentó su informe de gestión, luego de haber entregado por escrito 2.566 respuestas a las 2.596 preguntas que lxs legisladorxs le habían acercado. Fue un récord histórico de preguntas desde 1995 cuando se creó el cargo. En noviembre del año pasado la JGM había enviado por escrito las respuestas a las 1.899 preguntas formuladas desde la Cámara baja, poco más de un mes atrás asistía Cafiero al Senado a responder 1.160 inquisiciones sobre la gestión. No menos del 90% de las mismas proviene del bloque de Juntos por el Cambio. Al igual que Cafiero, durante un año Peña también se ausentó de este tipo de encuentros enviando las respuestas solo por escrito. A diferencia de Peña la alocución de Cafiero no fue leída salvo al momento de enumerar cifras, habló pausado y de manera bien articulada como las personas sensatas. Cerca suyo el diputado Fernando Iglesias vociferaba toda vez que el oficialista hacia un diagnóstico de la situación heredada ("es un informe de gestión!!!", proclamaba). Los salarios cayeron -20% en términos reales entre 2016 y 2019, eso es muchísimo (compárela con la pérdida de -0,9% en el 2020 pandémico). El empleo industrial cayó en 46 de los 48 meses de gestión del gobierno de Cambiemos… "Sin industria no hay clase media" recordó en dos oportunidades Cafiero. El bloque mayoritario de la oposición fue beligerante desde el inicio de sus intervenciones en cabeza de Juan Manuel López de la Coalición Cívica. "Hablen de la pobreza!!!", vitoreó, y algunos minutos después Cafiero le recordó que, sin pandemia, sus políticas habían llevado la pobreza del 26 al 36% (actualmente es de 42%). La oposición de JxC buscaba enfáticamente generar un golpe de efecto: un titular, unos minutos de rating, un hashtag. Eso también había sido advertido desde la cartera que conduce el jefe de Ministros cuando recibieron las preguntas. Y no es novedad que la política se ha vuelto con el correr de los años en una gran puesta en escena, con más espacio para especialistas del marketing y la comunicación que para doctorxs en letras o filosofía, pero quizás estemos en un momento bisagra. "Hacer enojar más a los enojados", sentenció Cafiero, resumiendo algo de la política especular de los saberes hastiados que propone Cambiemos. Intervenciones banales y estridentes que el Congreso no pudo envidiar a Twitter. Pero varios de los hashtags parlamentarios fueron viejos (a diferencia del ímpetu de novedad que demandan las redes sociales). Se repitieron las denuncias sobre el vacunatorio VIP, las acusaciones por no llegar a un acuerdo con el laboratorio Pfizer y las violaciones a los derechos humanos en Formosa según los informes de una institución tan poco imparcial como la OEA. Cuestionamientos inacabables sobre la educación y lxs varadxs fuera de Ezeiza fueron expresados hasta con alaridos en el recinto, valiendo la cara de asombro del presidente de la Cámara pese a estar fogueado ya en estos asuntos. Cafiero logró relatar que la inversión en Educación nacional cayó -33% en los cuatro años de gobierno de la oposición; que las becas estudiantiles se recortaron a la mitad; que se dejaron abandonadas en un depósito más de 100.000 netbooks y se prometió construir 3.000 jardines pero solo concretaron 107. Los temas que plantearon lxs legisladorxs de las bancadas minoritarias de oposición fueron, los más reiterados: las discrepancias de subsidios al transporte interurbano en el AMBA vis a vis el interior del país; la oposición a la mega-minería, el cierre del IFE y el pago al FMI de parte del frente de izquierda; y otras expresiones -quizás más oportunistas- sobre la ausencia de regulación e información sobre criptomonedas en Argentina y la ausencia de estratégicas respecto de la fabricación local de vehículos eléctricos... La democracia exige estas instancias de diálogo y cualquier otra que sea posible; es inconducente desgastarlas o usarlas como ámbito para engendrar más violencia. Nuestras democracias son perfectibles pero nos protegen de algo bastante más salvaje que merodea.



Opinión:

Enojar a los enojados

Por Mara Pedrazzoli

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar