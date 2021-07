Campana superó las 61.000 aplicaciones y se acerca al 80% de cobertura

La campaña vacunatoria dio un importante paso tras batirse un récord de aplicaciones diarias. Con cerca de 59.000 personas registradas para recibir la vacuna, "ahora el desafío es sumar a quienes no pudieron anotarse, y avanzar con la aplicación de segundas dosis para poder completar el esquema vacunatorio" señaló el Coordinador del Plan Vacunate!, Leonardo Midón. Según las autoridades sanitarias, cuando una ciudad logra inmunizar al 95% de la población empadronada para recibir la vacuna, puede considerarse "protegida" frente al Coronavirus. Y ese, es el próximo objetivo de la campaña de vacunación que también se desarrolla en Campana, al igual que todos los Distritos de la Argentina. El Coordinador del Plan Vacunate! en Campana, Leonardo Midón, informó que en nuestra Ciudad se superaron las 61.390 aplicaciones en los últimos días. "Es una cifra que nos entusiasma porque estamos cada vez más cerca. Cada vacuna que colocamos, es una vida con mayores posibilidades de preservación. Un paso más hacia la normalidad" señaló. Luego de haberse batido un nuevo récord de vacunación diaria, con más de 1300 primeras dosis aplicadas en un solo día, mientras que al día siguiente se colocaron más de 1000 segundas dosis, Midón afirmó que "estamos cerca de alcanzar el 80% de cobertura esencial frente al virus, entre quienes cuentan con al menos una dosis. Son unos 46000 vecinos y vecinas, de un total de casi 59000 personas registradas. Ahora, el desafío es sumar a quienes no pudieron anotarse, y avanzar con la aplicación de segundas dosis para poder completar el esquema vacunatorio". Por otro lado, continúa creciendo el llamado a vecinos a completar su circuito de vacunación con la segunda dosis. "Hasta el momento, llevamos completados 15332 cuadros vacunatorios. Seguimos convocando y ampliando el número de vecinos que culminan su esquema, siguiendo el orden de prioridad que estipula el sistema, y que guarda relación con la primera dosis. No hay un plazo de vencimiento entre una y otra dosis, así que debemos tener la certeza que todos y todas van a completar la vacunación como corresponde" finalizó Midón.

El Coordinador de la campaña de Vacunación informó otro objetivo alcanzado.



Campana superó las 61.000 aplicaciones y se acerca al 80% de cobertura

