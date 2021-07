Un centenar de vecinos recibió la vacuna contra el Covid-19 en Las Praderas

El operativo itinerante repitió el éxito de Villanueva, Santa Florentina, Lubo y Las Campanas. Vecinos y vecinas de los grupos priorizados, ya cuentan con su protección inicial frente al Coronavirus. "Hay un respaldo absoluto a la campaña de vacunación. Comenzamos difundiendo la importancia de vacunarnos, cuando muchos no confiaban en las vacunas y otros infundían temor. Hoy, estamos cada vez más cerca de alcanzar la inmunidad de grupo" aseguró Rubén Romano, quien junto a Soledad Calle recorrió el lugar. Las Praderas recibió la versión itinerante del plan nacional de vacunación contra el Covid-19. Y fue otra jornada exitosa, donde unos cien vecinos que integran los grupos priorizados recibieron la primera dosis. "Ya pueden estar tranquilos. Tener una dosis de cualquiera de las vacunas es importante. Cubre un amplio margen de efectividad ante un posible contagio, para que no sufran consecuencias graves o internaciones que pongan en riesgo su salud y su vida" expresó el médico y principal referente del Pj-Frente de Todos, Rubén Romano, quien volvió a decir presente en la posta ambulante, para coordinar cada detalle del procedimiento y charlar con los vecinos. Las Praderas fue el punto elegido para avanzar con el plan vacunatorio, que ya pasó por Villanueva, Lubo, Santa Florentina y Las Campanas. Mayores de 18 años con comorbilidades, embarazadas, trabajadores de la salud y la educación, personal de las fuerzas de seguridad y mayores de 40 años, fueron los asistentes al encuentro con la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. "Es muy emotivo ver como vecinos y vecinas acompañan esta convocatoria" aseguró la Presidenta del boque de Concejales del PJ-Frente de Todos, Sol Calle, quien también acompañó la jornada en Las Praderas. "Han sido meses muy angustiantes, cuando al comenzar la pandemia, no teníamos en claro cómo ponerle freno. Hasta que surgió la vacuna, y con mucho esfuerzo, el Presidente y el Gobernador pusieron como único objetivo vacunar a todos y a todas. Y pese a las trabas que surgieron, más algunas otras que inventaron, hoy la aceptación es completa. Las personas se retiran felices de las postas de vacunación, y esperanzadas. Llevan consigo la tranquilidad de poder cuidar su salud un poco más, y la llave para comenzar a recuperar la normalidad perdida" sostuvo. "Hay un respaldo absoluto a la campaña de vacunación. Comenzamos difundiendo la importancia de vacunarnos, cuando muchos no confiaban en las vacunas y otros infundían temor. Hoy, estamos cada vez más cerca de alcanzar la inmunidad de grupo" concluyó Rubén Romano.

Una gran convocatoria en busca de vacunar a quienes aún no recibieron la primera dosis.





Vecinos charlaron con el Dr. Romano sobre la vacunación.



Un centenar de vecinos recibió la vacuna contra el Covid-19 en Las Praderas

