La Provincia lanza el operativo "Invierno sin alcohol" en rutas bonaerenses

Las y los fiscalizadores realizarán controles de alcoholemia y solicitarán la documentación obligatoria a vehículos particulares y a unidades de transporte público de pasajeros. La Subsecretaría de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Alejo Supply, incrementará los controles de alcoholemia y de documentación en el marco del fin de semana largo, previo al receso invernal que comenzará la próxima semana en el territorio bonaerense. Para ello, dispondrá de retenes ubicados en las principales rutas provinciales durante los próximos días, y se redistribuirán en los principales centros de recepción de turistas al comienzo de las vacaciones. El organismo encabezado por Supply distribuirá un centenar de agentes de la Dirección provincial de Transporte y de la Dirección de Coordinación, Control y Fiscalización en 26 ciudades. Las y los fiscalizadores realizarán controles de alcoholemia y solicitarán la documentación obligatoria a vehículos particulares y a unidades de transporte público de pasajeros. Las ciudades donde estarán emplazados los controles, tanto en rutas como en terminales de ómnibus, serán las siguientes: Azul, La Plata, Almirante Brown, Berazategui, Florencio Varela, General Alvarado, General Pueyrredón, Bahía Blanca, Guaminí, Pehuajó, Pergamino, Junín, San Andrés de Giles, Zárate, José C. Paz, Necochea, General Madariaga, Olavarría, Cañuelas, Ezeiza, San Fernando, Pilar, Morón, Moreno, San Miguel del Monte y Tigre. La próxima semana, con el inicio de las vacaciones de invierno, se redistribuirán los puntos, haciendo hincapié en los principales lugares de recepción de turistas de la Provincia de Buenos Aires. Si tomás, no conduzcas La ley de tránsito 13.927 vigente establece como límite permitido para conducir 0,5 g/l (gramos de alcohol por litro de sangre) para vehículos particulares, y 0,2 g/l para motocicletas. Para aquellos conductores que posean la licencia profesional, la tolerancia es 0 cuando conducen vehículos de transporte. El consumo de alcohol o drogas disminuye los reflejos ante cualquier imprevisto. Por eso, si vas a manejar no consumas bebidas alcohólicas. Documentación obligatoria para circular - DNI - Licencia de conducir vigente - Cédula Verde - Comprobante de Seguro - Chapas patentes reglamentarias - VTV vigente



La Provincia lanza el operativo "Invierno sin alcohol" en rutas bonaerenses

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar