Efemérides del día de la fecha, 11 de Julio

DÍA NACIONAL DEL BANDONEÓN

Impulsado por Francisco Torné y el poeta Horacio Ferrer e instituido mediante la Ley Nº 26.035 en el año 2005, en este día se conmemora el nacimiento del bandoneonista, compositor y director de orquesta Aníbal Troilo. El "Bandoneón Mayor de Buenos Aires" nació en el año 1914 en el barrio porteño de Abasto, Buenos Aires. Atrapado por los bandoneones que tocaban en su barrio, Troilo le pidió a su madre que le comprara dicho instrumento a los 10 años. Al año siguiente, debutó ante el público en un bar cerca del Mercado de Abasto. Tras integrar una orquesta de señoritas, a los 14 años formó un quinteto. En el año 1930, tocó en el renombrado sexteto del violinista Elvino Vardaro, el pianista Osvaldo Pugliese y Alfredo Gobbi.

Con el correr del tiempo, "Pichuco" integró las orquestas de Juan Maglio, Juan D´Arienzo, Juan Carlos Cobián y Julio De Caro, entre otros. En el año 1937 debutó con su orquesta en el cabaré Marabú. Más adelante, en el año 1953, formó un dúo con el guitarrista Roberto Grela y, posteriormente, creó el Cuarteto Típico Troilo-Grela. Por otra parte, Troilo compuso alrededor de 60 tangos, entre los cuales se destacan "La última curda", "Sur", "Barrio de tango", "Che bandoneón", "Garúa", "Pa´ que bailen los muchachos" y "Mi tango triste". Falleció el 18 de mayo del año 1975 en Buenos Aires.

FALLECE OSCAR MORO

Oscar Moro nació el 24 de enero del año 1948 en Rosario, Santa Fe. Baterista nato y apasionado por la música, Moro integró sus primeras bandas "Los halcones" y "Los vampiros" junto a Kay Galifi, futuro compañero en la banda "Los Gatos." La cual integraron en el año 1967 y grabaron los discos "Los Gatos" (1967), "Los Gatos" (1968), "Seremos Amigos" (1968), "Beat Nº1" (1969) y "Rock de la mujer perdida" (1970), los dos últimos con la colaboración de "Pappo."

En el año 1970, "Los Gatos" se disolvió y el baterista tuvo que empezar a trabajar de colectivero: "Después me llamaron para ´Color Humano.´ Y no paré: siempre viví de la música" le comentó a "Clarín." Fue Edelmiro Molinari el que lo convocó para reemplazar a David Lebón y grabar los discos "Color Humano II" (1973) y "Color Humano III" (1973). A lo largo de su carrera tocó en "PorSuiGieco", "Billy Bond y La Pesada del Rock and Roll", "La máquina de hacer pájaros" y "Serú Girán".

Falleció en el año 2006 en Buenos Aires.

SE LANZA "SORRY NOT SORRY"

Un día como hoy en el año 2017, Demi Lovato lanzaba el sencillo "Sorry not sorry". Perteneciente al álbum "Tell me you love me" (2017) y compuesto por la cantante estadounidense junto a Sean Douglas y Warren "Oak" Felder, la canción está dedicada a los "haters": "Básicamente dice ´estoy bien ahora, lo siento pero no lamento que no estés amando donde está tu vida en este momento´. Es solo una canción sobre los ´haters´".