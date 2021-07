P U B L I C







Una de las historias que más me conmueven al leer la biblia es la que relata (Marcos 5:29), sobre una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido y gastado todo lo que tenía en médicos, y cuando ella escuchó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque ella decía "si tocare solamente su manto, seré salva". Un acto de Fe, de confianza, ante la gran necesidad, de sanar su afección física. Muchas veces atravesamos, situaciones críticas, difíciles, donde anhelamos, metafóricamente, tocar el borde de su manto, o apoyar nuestra frente sobre los pies de Jesús, y es allí donde podemos experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El Señor nos dice en Su Palabra, en (Mr. 5:36) "No temas, cree solamente". Los creyentes podemos descansar en el poder de Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos (Ef.3:20) Sabemos que sin Fe es imposible agradar a Dios, pero también sin Fe es muy difícil atravesar los tiempos de prueba, de dolor, de quebrantamiento, los tiempos en que nos sentimos abrumados, cuando la impotencia se apodera de nosotros. Dios puede, en su infinito amor, darnos una vida nueva, darnos la fortaleza necesaria para sobrellevar las cargas, superar las adversidades y comenzar un camino nuevo, con su guía y sabiduría, buscándolo en oración, perseverando con un corazón sincero, derramado ante su presencia. Los creyentes no podemos dudar de la fidelidad de Dios, no debemos permitir que la angustia y la desesperación se apoderen de nosotros. Porque Él, a su tiempo, obra con sus hijos de maneras que no podemos imaginar. También leemos en Su Palabra "encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará" (Salmo 37:5), Él nos promete que va a guiarnos por sendas de justicia. Nos está diciendo que entreguemos confiadamente nuestras necesidades espirituales, físicas o materiales, y Él las irá perfeccionando. Seguramente nuestros caminos en sus manos serán oportunidades para ver su gloria y su poder. No nos preocupemos por lo que vendrá, no nos afanemos por el futuro, porque el futuro es suyo. "y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús" (Fil 4:6) Su Palabra es muy clara, no lo dudes, "Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados" (Pr. 16:3) ¿Quieres tener esa Fe que te ayuda a enfrentar los problemas de la vida? Busca a Dios, contáctate con un cristiano y/o una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia". ¡No te arrepentirás! ¡Dios te bendiga! ¡Hasta la próxima semana! Silvia Gerard Rivadavia 447 - Campana - Tel. 427296 - 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar





La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Una expresión de Fe"

Por Silvia Gerard

