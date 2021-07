En este caso La Auténtica Defensa sale el martes. El motivo es referirme a vos "Escalonieri", que hoy domingo 11 de julio de 2021, sabiendo el resultado del partido vs Brasil, no lo sé en el momento que estoy escribiendo esta nota jueves 8 de julio de 2021. Me tomo el atrevimiento de intuir la constitución de tu equipo, pienso que lo visto hasta hoy no es del gusto de la mayoría de los argentinos que nos gusta el buen fútbol (de jugar a la pelota). Tu equipo (lesiones mediantes y comentarios de los periodistas deportivos "Panqueques" será: 100 % de acuerdo con vos con respecto al Nº 1. E. Martínez, Molina, Cuti Romero o Pezzella Montiel Tagliafico De Paul, G. Rodríguez. Lo Celso. Messi. L. Martínez. N. Gonzales. Con este equipo no le ganan a los mediocres de Brasil! El equipo que me gusta a mí (estoy por cumplir 80 pirulos "cuervos"), es el siguiente: E. Martínez, Molina, Romero, Otamendi, Acuña, "Papu" Gómez, Rodríguez De Paul, Messi, Kun Agüero, Di María. PD: trata de explicarles a tus jugadores que toquen para adelante y cuando le pateen al arquero contrario lo hagan siempre a 20 cm de ambos lados de su cuerpo y usen el "Puntin" como diría el inefable de la larga boquilla Guillermo Nimo. "Por lo menos así lo veo yo"! "MAS VALE TARDE QUE NUNCA" Hugo Del Teso Sesquicentenario libertador

general San Martin

tomè mi primera comuniòn

con muy poca convicciòn. Boy Scout Florentino Ameghino

"Chocho" Novoa, "Fofo" Torres, Edreira

de la vieja Municipalidad, Bomberos

sin duda descendientes de "Eros". Sub-Prefecto "Pancho" Machiandarena

pisando al Paranà en su Arena

"Cholo" Guaschi en su Tolueno.

Esquina Rawson y Estrada

poniendo colectivo para despedir a "Evita"

en el revèz de su alborada. "Peloao" Alvarez procursos

del sindicalismo en Campana

"Sunto", American Bar

y la azulada

el Bar "Los Muchachos" y el

Boliche "El Morejòn" en la alborada. La canchita de "Reformer"

de la Chiclana.

La cancha independiente

y el zanjòn del Barrio Las Latas.

Los bailes del Barrio Del Pino

todo quedó en el olvido. "El loco Daniel", cari careta

en su trencito a mani

y su helado en el verano

tambièn el "Viejo de los Trapos"

devenido doctor en sus harapos

hablando de cotor, Becerra, Schinoni.

De Dominicis y su caña de pescar

en sus sabias manos y hoy

la "Tanda" de los Romano. Campana del ayer

con su lìmpido tañido,

distinto al de hoy

macristas mal habidos.

Hoy le toca a...:

El Diario del Lunes

Por Hugo Del Teso

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar