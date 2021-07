Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 11/jul/2021. Más de "Locales - Deportes" en Edición del domingo, 11/jul/2021. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Con banderas y a bocinazos, Campana festejó el maracanazo Primera Nacional:

ALMA: La categoria está desarrollando una nueva fecha del campeonato en este fin de semana en el autódromo Roberto Mouras de La Plata donde desde las 9.30 hs arrancan con su espectáculo. UTILIZAR: El acuerdo en cuanto al organigrama para la categoria Alma se decidió que para esta competencia las clases TC 1600, TC 1100 y Promocional utilicen el circuito mas corto mientras para las clases dos y tres utilizan el circuito mas largo. DECISION: Federico Sfreddo venia en su momento corriendo en karting siguiendo los pasos de su padre Pablo pero desde un tiempo tomo la decision de empezar a los karting con su propio equipo y armar sus propios motores donde ya tiene sus pilotos que viene atendiendo en la categoria Kart Plus. FUTURO: Esto finalmente lo llevó a tomar la determinación de bajarse de la alta competencia y en un futuro solamente ya decidió en el mundo del karting seguir desde otro lugar como era de esperar su padre lo está acompañando en este nuevo emprendimiento. TRABAJANDO: Carlos Debesa sigue trabajando en el cuatriciclo para el próximo Dakar dado que se espera estar en la edición que se viene con la particularidad que dicho cuatriciclo se está armando y atendiendo en otro país. DISFRUTAR: Continuando con Debesa junto a su hijos Lucas han emprendido un comercial para las motos donde en el local de la calle Jacob 817 se puede disfrutar una cantidad de artículos vinculado al mundo de las motos que invitan a visitarlo. ESTRUCTURA: Siguiendo con la estructura de Debesa está claro que además del cuatríciclo para el Dakar también se sigue atendiendo a sus pilotos en las diferentes categorias nacional llamese motos y cuatriciclos. MEJORAR: Sigue mejorando su condición física el joven Julian Garrido que avanza ya con ir a entrenar y probar con sus motos para el motocross donde está trabajando esperando el arranque del campeonato y su quebradura en su pierna por suerte ya es pasado en su vida. TC BONAERENSE: Luego de un tiempo no deseado la categoria vuelve a la actividad este fin de semana en el autódromo de Dolores donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. DOS: En realidad la categoria decidió realizar dos fechas en el autódromo mencionado para recuperar fechas y ayer se llevó una de las dos presentaciones con un parque interesante de máquinas para todas sus clases. PRESENCIA: Dentro de este contexto el representante de Campana Juan Pablo Galliano está presente con su Cupecita Chevrolet para la clase A con la atención de Bianchi en el chasis y el Tano Zidi en la planta impulsora. Habrá ido el afamado peluquero Marcelo Caferro? MOTIVADO: La posibilidad de poder arrancar de nuevo del campeonato Enduro de motos similar al motocross es lo que tiene motivado a German Henze dado que con su moto lista para correr lo pone con muchas ganas al papá de Julia ya darle curso a continuar el presente torneo. DESPERTO: La llegada a la ciudad de Campana del equipo del TC del actual campeón Mariano Warner como se hizo público en la carrera de San Nicolás contado por el propio protagonista despertó mucho interés entre los amantes de los fierros de la ciudad cuna del primer auto argentino. POSIBLE: La idea para Warner puede ser posible dado que le propusieron aportarle un dinero importante en su presupuesto para llegar al cierre de este campeonato con el respaldo que necesita desde lo económico y en esto se está trabajando de cara a esta propuesta de un empresariado que está dispuesto a tal emprendimiento. EQUIPO: Lo concreto de llegar a un acuerdo sera la llegada de todo el equipo de TC al taller de nuestra ciudad ubicado en la avenida Larrabure y las vias del ferrocarril Mitre para desde septiembre se arme y atienda el Ford del entrerriano que hoy por hoy cuenta con la motorización de Omar Martinez. CAMBIAR: El mal momento que lo tuvo como protagonista al representante de Zárate Leandro Cracco en la Clase Uno en el Turismo Pista en la última carrera donde se le rompió el auto en dos ocasiones que lo lo levó a regresar ese mismo sábado sin poder correr lo llevaron a cambiar de equipo para la competencia que viene. EVALUANDO: Si bien ya lo venia evaluando lo que sucedió no le dejó dudas a Cracco y decidió el cambio aunque mantendrá el mismo motorista es decir Lamuedra con quien viene corriendo desde el año pasado. INCORPORAR: Lo concreto es que Leandro Cracco ya decidió este cambio y desea poder realizar todo el campeonato por la cual sigue trabajando con los presupuestos y sigue tratando de incorporar auspiciantes lo que se dice todo un tema. SORPRENDIDO: Parece ser que el auto no estaba listo como le dijeron al piloto que quedó sorprendido y muy molesto con su equipo que sin duda no hizo bien el trabajo y ahora están tratando de encontrar una salida adecuada. Mirá vos! VOLVER: Gaston Brown el representante de Lima dejo entrever que en dos carreras mas volverá a la alta competicion en la categoria Alma donde participa con el Fiat Uno en la Clase Tres con la motorización de Fabian Carranza y el chasis a cargo de Mariano Novoa. AGUARDA: La moto número 84 está lista para volver a la categoria Enduro y su piloto Ariel Melón ya aguarda este retorno en el mientras tantos se dedica a ir a entrenar para matar los nervios. Mirá vos!! HIJO: En una nota realizada en su momento Juan Manuel Acosta dejó entrever que tomó la decisión de no correr mas en los ciclomotores desde hace un tiempo y este proceder tiene que ver con la llegada de su hijo a la categoria de ciclomotores donde ya ganó campeonatos. Lo tenían al Pipi...? CAMBIAR: La niña hizo saber que desea seguir corriendo en karting pero desea cambiar de categoria y en el equipo no entienden demasiado de sus deseos pero ella continua con su postura y si bien no logró buenos resultados creen que debería continuar. Que te sucede Rocio?! SEXTO: Viene de correr por una nueva fecha del campeonato de la categoria Prokar donde Ignacio Lopez después de un fin de semana complicado alcanzó un sexto puesto que ahora lo dejó de un punto del puntero del campeonato con la atención de su karting por parte de su padre Marcelo. CENA: Continuando con el equipo de Lopez ese sábado por la noche todo su trabajo disfrutó el equipo de una cena con ravioles caseros que hizo las delicias de los comenzales contando con Miryam quien la rompió en la cocina y no dejaron nada los muchachos. No contaban con tu astucia!! PASION: Esta pasión puede hasta juntar dos colectividades como nos mostraron el gallego Lopez y el tano Martinelli que la foto nos mostró juntos armando el karting para que su piloto pueda correr en ese fin de semana en el mundo del karting. KILOS: Caminar casi todos los días nos dejan ver al piloto que intenta seguir bajando kilos para no penalizarlo desde arriba de su karting y no dejar liberado al azar sus ganas de llegar adelante en carrera. FORMULA NUEVA GENERACION: Este fin de semana está desarrollando su actividad en el autódromo de San Nicolás con su habitual parque de autos donde desde las 10 hs arranca con su espectáculo. CAMBIOS: Dentro de los contenidos de la Formula Nueva Generación viene participando el oriundo de San Antonio de Areco Juan Martin Molina que representa a la ciudad de Zárate que está buscando el campeonato y ante los últimos resultados se viene el cambio de equipo para lo que resta del certámen. ESCRIBANO: No mucho conocia las condiciones de Cristian Iglesias piloto de picadas que dias atrás se lo vio en imágenes desde su condición de Escribano llevando adelante un sorteo no muy claro pero si alcanzo a decir algo parecido a un asado como primer Premio. Lo tenian al cabezón..?! POSITIVA: Luego de su viaje al mundo viejo regresó a Campana el pibe Santino Panetta que durante un mes en Italia desarrolló tres competencias donde se pudo medir con los mejores pilotos de su edad donde fue una experiencia muy positiva para el piloto local. TURISMO CARRETERA: La máxima llega al autódromo de Entre Rios para llevar adelante otra carrera del campeonato durante este fin de semana donde desde las 11 hs televisa la TV Publica. FINALIZADO: Fernando Moreno finalmente aseguró que su auto para las picadas ya está listo para meterse en la alta competencia si lo desea y si sus tiempos laborales se lo permiten el representante local ya concretó todos los trabajos deseado en el Fiat. MOLESTO: Cuentan sus allegados que ante las carreras de seguridad para desarrollar la actividad con su Jeep nuestro personaje Iñaki Murillo se lo ve molesto, por suerte sus amigos encontraron un terreno ideal en un campo donde comenzó al menos a bajar sus decibeles. Que no cunda el pánico! MATAR: Por suerte para su amigo Sandro Ariú su Jeep está en el garage y mata su tiempo cocinando, su debilidad son las berenjenas que ya tienen su lugar en el ambito gastronómico por la calidad de sus trabajos con las mismas. TC PISTA: La categoria llega una vez mas a tierras entrerrianas durante este fin de semana en el autódromo de Concordia con otro parque interesante de autos. Televisa desde las 11 hs a través de la TV Pública. HIJA: En reciente nota realiza por este medio el piloto Gustavo Emma que viene corriendo en Rally que en su momento decidió llevar como navegante a su hija y que al principio tuvo miedo pero la niña demostró con creces su capacidad para ocupar tal butaca. Y Victor Amaranto? ESPERAR: Silvestre Gallo sigue desojando la margarita esperando como se decide la continuidad de la categoria donde desea correr con su Fiat que no arrancan ya tomo la decisión de ponerlo en venta y arrancar un proyecto con el auto del inolvidable José Caubet para restaurarlo y participa en una carrera a nivel nacional como ya contamos en esta sección. PENSAR: Todo hace pensar que vuelve a la actividad para los karting en el escenario de Santo continuando el Torneo que arranco en Pergamino y ahora llegara a Colon y Arrecifes. CONDUCIR: El destacado periodista de automovilismo Carlos Marino está conduciendo su programa de radio junto a su compañera de toda la vida los sábados a la mañana que lleva como nombre "Viejos son los trapos" con un material muy interesante donde se abordan todos los temas. Para recomendar en la FM Swing 107.3 de 10.30 a 12 hs. GANAS: En realidad el piloto está participando en la categoría GT900 como ya anunciamos en esta seccion y el zarateño Ivan Gonzalez posee una Chevy lista para participar en la Clase GTB del Regional y una cuestión de presupuesto no se lo permite dado que las ganas están latentes. TRIBUNA: Juan Carlos Tarditto sigue realizando obras en su kartódromo en la vecina ciudad de Zárate donde a todo lo realizado ahora se está trabajando en la implementación de tribunas muy cómodas y su utilización demuestra que el público desde ahora tiene otra posibilidad de disfrutar las competencias que cayó y gustó mucho en la gente. Felicitaciones!! IAME: Esta especialidad del karting está desarrollando otra fecha de su campeonato en el Kartódromo Argentino anclado dentro del predio del autódromo Galvez donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. NOMBRES: En una reunión con el diputado nacional Moyano con los dirigentes de la ACTC con la intención que las rutas nacionales lleven nombre de pilotos de la categoria donde se propuso que la Ruta 5 lleve el nombre de Roberto Mouras, Ruta 8 Luis Ruben Di Palma y la Ruta 9 el nombre de Oscar Galvez. CONFIRMAR: El representante local Sebastian Signore viene corriendo en la Clase Tres del Turismo Pista con la atencion del auto por parte del equipo de Lalamona donde confirmo que tiene decidido correr todo el campeonato. PUESTO: El Tope Race viene de correr en el autódromo porteño utilizando el circuito ocho donde el representante local Sebastian Abella fue parte de la carrera donde en este final quedó en el puesto décimo segundo con el Mercedes y gano la Copa Master donde quedó primero en esta clase.

