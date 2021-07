Venció 1-0 a Brasil con gol de Ángel Di María en el primer tiempo. Así cortó una sequía de 28 años y le dio al rosarino su primer título con la Mayor.

Es imposible resistirse a esas conquistas que derrochan sabor a justicia. Emocionan, sin pedir permiso. Para comprenderlo, alcanza con mirar una y otra vez a Lionel Messi levantando y besando la Copa América en el mismísimo Maracaná que, siete años atrás, lo vio derrotado como nunca en su brillante carrera.

Pero ahora, en este pandémico julio de 2021, después de intentarlo una y otra vez y de chocarse contra la pared una y otra vez, su sonrisa es genuina y su emoción es la nuestra también. No queda duda: hay justicia en esa imagen.

También derrocha justicia ese gol de Ángel Di María, un jugador que lleva más de una década en la elite mundial y que infinidad de veces ha sido cuestionado cuando vistió la Celeste y Blanca. Pero "el otro rosarino" ha estado siempre ahí, esperando el llamado e, incluso, enojándose cuando no le tocó ser convocado. Nunca claudicó y ayer tuvo también un premio más que merecido.

La consideración quizás sea injusta con Sergio Agüero, que anoche nunca salió del banco de suplentes y que también ha cargado con numerosas decepciones en la Mayor. O con Javier Mascherano, Fernando Gago, Gonzalo Higuaín y muchos otros que durante años lo intentaron una y otra vez junto a Messi. Pero así es la historia. La deportiva, al menos: las frustraciones hacen más grandes las conquistas.

Y en esta conquista, claro está, no solo hay pasado: tiene mucho de presente. Demasiado. Una generación de jugadores que no pasó por aquellas decepciones, pero que siempre entendió que no solo jugaban por ellos mismos, sino especialmente por Messi y esas frustraciones que tanto pesaban. Lo repitieron en todo momento, incluso en el éxtasis del título, cuando ya no hacía falta.

Emiliano Martínez fue héroe en semifinales y se adueñó del arco. Rodrigo De Paul fue la gran figura de la final y también se ofrendó al 10. Marcos Acuña fue el primero en correr a abrazarlo una vez que sonó el pitazo final. Y después llegó el resto, tan protagonista como el rosarino: desde Otamendi hasta Nico González, pasando por Montiel, Paredes, Lo Celso, Palacios…

Sí: Messi fue el mejor de esta Copa América. Pero, a la postre, fue el equipo el que lo llevó al ansiado título. Y allí hay mérito de quien nadie esperaba: Lionel Scaloni se anotó un pleno que lo confirma en un lugar en el que no terminaba de afirmarse. El abrazo del 10 una vez terminado el partido lo convirtió en intocable camino a Qatar.

Pero para eso falta mucho: hoy es tiempo de disfrutar de una Copa que a Argentina se le negó durante 28 años. Del primer título de Messi, ni más ni menos. Una de esas conquistas que derrochan sabor a justicia. Y que emocionan, sin pedir permiso.

SÍNTESIS DEL PARTIDO

BRASIL (0): Ederson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi; Casemiro, Fred, Lucas Paquetá; Everton, Neymar y Richarlison. DT: Tite.

ARGENTINA (1): Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

GOL: PT 21m Di María (A).

CAMBIOS: Roberto Firmino por Fred (B), 8m Guido Rodriguez por Paredes (A), 17m Nicolás Tagliafico por Lo Celso (A) y Vinicius por Everton (B), 30m Emerson por Renan Lodi (B) y Gabriel por Lucas Paqueta (B), 33m Germán Pezzella por Cristian Romero (A), Exequiel Palacios por Di Maria (A) y Nicolás Gonzalez por Lautaro Martinez (A).

ESTADIO: Maracaná.

ÁRBITRO: Esteban Ostojich (Uruguay).



LA IMAGEN SOÑADA: MESSI LEVANTANDO LA COPA CON LA CELESTE Y BLANCA.





EL GRITO SAGRADO: DI MARÍA YA DEFINIÓ POR SOBRE EDERSON Y FESTEJA EL GOL QUE VALDRÁ EL TÍTULO.

LAS VOCES DE CAMPEÓN

-Lionel Scaloni: "Lógicamente es un título grandísimo, especialmente para la gente. Que los argentinos disfruten. El hincha es incondicional a la Selección. Yo creo que se sienten identificados con este equipo que nunca baja los brazos. Fue una Copa América muy difícil. Por suerte se nos pudo dar. Estoy convencido que cualquier entrenador en mi posición hubiera hecho el recambio generacional. Estos chicos dejan todo cada vez que salen a jugar un partido"

-Ángel Di María: "Todavía no puedo llorar, no termino de caer. Soñamos tanto, peleamos tanto por lograr esto. Mucha gente nos decía que no volvamos, pero nos seguimos dando la cabeza contra la pared y hoy se rompió la racha. Va a ser inolvidable. Messi me decía gracias a mí, yo le decía gracias a él. Me dijo que era mi final, que era la revancha por las finales que no pude jugar. Tenía que ser hoy y hoy fue. Viene un Mundial dentro de poco y esto es un envión muy grande".

-Rodrigo De Paul: "Esto es más de lo que soñamos. Ser campeón en el Maracaná, contra Brasil, supera todo tipo de expectativa. Soy muy feliz. Messi necesitaba de todos, y nosotros lo necesitábamos a él. Es el mejor de todos los tiempos. En este momento de incertidumbre para el país, siento que ahora la gente se volvió a abrazar. Todavía no caigo. No sé cuándo lo voy a hacer, pero ese día voy a llorar mucho".

-Emiliano Martínez: "No hay palabras para explicar este momento. Era un sueño que tenía de chico. Me fui al Arsenal con 17 años en busca de una vida mejor para mi familia y después de mucho esfuerzo llegó este momento, este Maracanazo. Queríamos darle un título al mejor del mundo. Le dije a mi mujer que este era mi sueño y me bancó. Todavía no pude conocer a mi hija y todavía no caigo, quiero disfrutarlo con mi familia y abrazar a mi hija".