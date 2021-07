Breves: Deportivas

P U B L I C



FINAL EUROCOPA Este domingo, desde las 16.00 horas, Italia e Inglaterra protagonizarán la final de la Eurocopa en Wembley. El encuentro contará con 60 mil espectadores (75% del aforo) y será transmitido por TNT Sports y DirecTV. En su cuarta final, Italia irá por su segundo título continental, mientras Inglaterra persigue su primera conquista europea.



GOL DE SANTI PRIM En el cierre del Torneo Apertura de la Primera B Metropolitana, UAI Urquiza igualó 1-1 con Talleres (RE) con un tanto del campanense Santiago Prim. Además jugaron: Acassuso 2-0 Fénix, Cañuelas 1-3 Defensores Unidos y San Miguel 2-0 Comunicaciones. BOCA FINALISTA En las semifinales de la Primera A del Torneo Femenino de AFA, Boca Juniors venció 3-2 en los penales a River Plate después de igualar 2-2 en los 90 minutos. Hoy se definirá el otro finalista en el duelo entre UAI Urquiza y San Lorenzo. TC PISTA: ABELLA 34º En el comienzo de la 7ª fecha de la temporada del TC Pista, el intendente de nuestra ciudad, Sebastián Abella, fue 34º en la clasificación, quedando a 3 segundos de Otto Fritzler, quien marcó el mejor tiempo en el autódromo de Concordia. Hoy, desde las 9.05 horas, se pondrán en marcha las tres series y, posteriormente, a partir de las 12.10, se correrá la final. En tanto, el más rápido en el Turismo Carretera fue Julián Santero (Ford), quien postergó a Agustín Canapino (Chevrolet) por 103 milésimas y a Esteban Gini (Torino), por 322 milésimas. Los tres pilotos encabezarán cada una de las series que se disputarán desde las 9.55 y que definirán la grilla de largada para la final que comenzará a las 13.20 horas. EMPATE ANTE GALES El Seleccionado Argentino de Rugby igualó ayer 20-20 frente a Gales en su segundo amistoso de la ventana de julio. A pesar de la expulsión de Juan Cruz Mallía en el primer tiempo, Los Pumas (que perdían 6-3) lograron adelantarse 20-6 en el marcador gracias a los tries de Pablo Matera y Jerónimo de la Fuente y conversiones de Nicolás Sánchez. El apertura falló dos penales esquinados y, finalmente, los campeones del Seis Naciones llegaron al empate con tries de Will Rowlands y Tomos Williams. DJOKOVIC VS BERRETTINI Desde las 10.00 (hora argentina), el serbio Novak Djokovic buscará seguir camino al Golden Slam cuando enfrente en la final de Wimbledon a Matteo Berrettini, primer italiano en jugar por el título en el All England Club. En tanto, en el Dobles masculino, Horacio Zeballos no pudo gritar campeón: en pareja con el español Marcel Granollers, el marplatense cayó en cuatro sets frente a los croatas Mate Pavic y Nikola Mektic. BARTY CAMPEONA La australiana Ashleigh Barty derrotó ayer 6-3, 6-7 y 6-3 a la checa Karolina Pliskova y conquistó su primer Wimbledon y el segundo Grand Slam de su carrera. Así se confirmó con la N° 1 del ranking mundial femenino. TÍTULO EN SALZBURGO El tenis argentino sumará hoy un nuevo título Challenger: ayer, en las semifinales del torneo de Salzburgo, Federico Coria le ganó 6-1 y 6-3 al cordobés Juan Ignacio Londero y jugará hoy la final ante Facundo Bagnis, quien venció 6-4 y 6-4 al chileno Nicolás Jarry. Y podrían ser dos los títulos Challenger que Argentina sume este domingo: en Perugia, Tomás Etcheverry (7-5, 5-7 y 6-2 al italiano Salvatore Caruso) definirá el torneo frente al ucraniano Vitaly Sachko.

Breves: Deportivas

11 de Julio de 2021

